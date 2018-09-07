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РПЦ может разорвать отношения с Константинополем в случае признания украинской автокефалии

08.09.2018 17:28 — Разное | Интерфакс  
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В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу".

"Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что несколько дней назад патриарх Кирилл предпринял поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно", - сказал митрополит.

Митрополит Иларион отметил, что если украинские раскольники получат автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.

"Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", - сказал иерарх.

По словам иерарха, это значит, что "Константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права называться, как он сейчас себя именует, главой трехсотмиллионого православного населения планеты". "По крайней мере, половина этого населения его не будет вообще признавать", - считает митрополит.

По его мнению, Константинопольский патриарх "не случайно так спешит", "он понимает, что дни нынешней украинской власти сочтены, он понимает, что весной следующего года будут выборы, и вполне вероятно, что придет к власти какая-то новая сила", которая уже не будет поддерживать эти подписки Константинополя. "Они стараются сделать свое черное дело, как можно скорее", - выразил мнение митрополит Иларион.

Говоря об ответных мерах Русской православной церкви, глава внешнецерковного департамента отметил, что время ответных шагов будет зависеть от скорости легитимизации раскола.

Как сообщалось, накануне Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".

 
 
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В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". "Судя по всему,...
 
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