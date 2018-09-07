Витебчанину дали 9 лет за нападение с ножом на пенсионерку

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима с конфискацией имущества.

В Витебске неработающий 38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом, где проживала пожилая женщина. Мужчина, зная, что пенсионерка живет одна, решил воспользоваться ситуацией, и стал требовать у 93-летней женщины накопленные сбережения. Понимая, что злоумышленник без денег не уйдет, пенсионерка попыталась подойти к телефону и вызвать милицию. После этого он приставил нож к руке женщины и сказал, что перережет ей вены. Женщина отдала сбережения. Мужчина сбежал, пишет БЕЛТА .

Злоумышленник был задержан.