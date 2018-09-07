|
Критики в восторге от минской «Саломеи»
«Наша «Саломея» действительно великолепна. И целомудренна. В ней нет ни крови, ни секса, — пишет в
Татьяна Третьяк поет и играет Саломею истово, страстно, головокружительно. Кажется, она всю свою жизнь ждала этой коронной роли», — отмечает Андреева.
«Саломея» оставила очень мощное впечатление. Яркая, зрелищная сценография, много оригинального в режиссуре Михаила Панджавидзе. Танец семи покрывал абсолютно невинный. Для праздничных концертов и детских утренников, — пишет у себя в
Стоит добавить, что внимание к спектаклю таково, что зал Оперы на генеральном прогоне был заполнен до последнего кресла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Наша «Саломея» действительно великолепна. И целомудренна. В ней нет ни крови, ни секса, — пишет в «Беларуси сегодня» Юлия Андреева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)