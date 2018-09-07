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Критики в восторге от минской «Саломеи»

08.09.2018 18:52 — Разное | Партизан  
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«Наша «Саломея» действительно великолепна. И целомудренна. В ней нет ни крови, ни секса, — пишет в «Беларуси сегодня» Юлия Андреева.

Татьяна Третьяк поет и играет Саломею истово, страстно, головокружительно. Кажется, она всю свою жизнь ждала этой коронной роли», — отмечает Андреева.

«Саломея» оставила очень мощное впечатление. Яркая, зрелищная сценография, много оригинального в режиссуре Михаила Панджавидзе. Танец семи покрывал абсолютно невинный. Для праздничных концертов и детских утренников, — пишет у себя в фейсбуке Татьяна Мушинская. — Искреннее восхищение Татьяной Третьяк (Саломея) Владимиром Петровым (Пророк). А финальная сцена безумия Саломеи — высший класс актерского мастерства!» — подытоживает она.


Стоит добавить, что внимание к спектаклю таково, что зал Оперы на генеральном прогоне был заполнен до последнего кресла.


 
 
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«Наша «Саломея» действительно великолепна. И целомудренна. В ней нет ни крови, ни секса, — пишет в «Беларуси сегодня» Юлия Андреева.
 
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