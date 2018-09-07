Критики в восторге от минской «Саломеи»

Татьяна Третьяк поет и играет Саломею истово, страстно, головокружительно. Кажется, она всю свою жизнь ждала этой коронной роли», — отмечает Андреева.





фейсбуке Татьяна Мушинская. — Искреннее восхищение Татьяной Третьяк (Саломея) Владимиром Петровым (Пророк). А финальная сцена безумия Саломеи — высший класс актерского мастерства!» — подытоживает она. «Саломея» оставила очень мощное впечатление. Яркая, зрелищная сценография, много оригинального в режиссуре Михаила Панджавидзе. Танец семи покрывал абсолютно невинный. Для праздничных концертов и детских утренников, — пишет у себя вТатьяна Мушинская. — Искреннее восхищение Татьяной Третьяк (Саломея) Владимиром Петровым (Пророк). А финальная сцена безумия Саломеи — высший класс актерского мастерства!» — подытоживает она.









Стоит добавить, что внимание к спектаклю таково, что зал Оперы на генеральном прогоне был заполнен до последнего кресла.



