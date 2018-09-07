ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назарбаев в Темиртау спел «Песню о тревожной молодости»

08.09.2018 18:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
CA-NEWS (KZ) сообщает, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спел в реконструированном городском парке культуры и отдыха в Темиртау «Песню о тревожной молодости», сообщает пресс-служба Акорды в Instagram.

Местные артисты подготовили театрализованное представление об истории города в 50-60-е годы. Назарбаев поддержал молодых исполнителей, и вместе с ними спел советскую песню, написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Львом Ошаниным для кинофильма «По ту сторону».
Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился и побеседовал со своими соратниками и бывшими коллегами по металлургическому комбинату.



Нурсултан Назарбаев также встретился с металлургами Карагандинской области и рассказал о своих снах.

«Мы все вместе металлурги и в одной партии состоим. Мы служим стране и народу. Я постоянно во сне даже вижу, что стою у горна доменной печи. Даже в последнее время снится. Вот так оно вошло в кровь и плоть, как говорится. Это тяжелая работа, не совсем чистый воздух здесь. Но всегда любим мы эту работу, правильно?», - рассказал президент на видео, опубликованном в Instagram.

«Я считал, что посвятил себя черной металлургии, и не видел себе никакой другой работы. Не думал я президентом стать. Ну, так получилось. Жизнь вынесла», - отметил Назарбаев.


 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
CA-NEWS (KZ) сообщает, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спел в реконструированном городском парке культуры и отдыха в Темиртау «Песню о тревожной молодости»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рев моторов и крутые повороты. В Гродно проходит четвертый этап республиканской акции «Спортсмены – за безопасность дорожного движения»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика