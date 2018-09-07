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Премьер Украины признал угрозу дефолта в случае отказа от требований МВФ

08.09.2018 18:03 — Разное | Партизан  
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Если Украина не выполнит требования МВФ, страна рискует столкнуться с дефолтом, заявил Гройсман. Срыв сотрудничества с МВФ главным риском для Киева ранее называли Нацбанк Украины и агентство Fitch.


Владимир Гройсман, фото: slovoidilo.ua
Если Украина не выполнит требования МВФ, включающие в том числе и повышение расценок на газ для населения, то страна окажется «на грани дефолта», сообщил премьер Украины Владимир Гройсман. Об этом он рассказал в ходе выступления на телеканале «Интер», отрывки из выступления опубликованы на странице премьера в Twitter.

Гройсман признал, что Украина, бравшая кредиты у МВФ, оказалась «заброшена в долговую яму». «Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», — сообщил он.

Указал премьер Украины и на то, что Киев не может отказаться от требований МВФ по повышению наполняемости бюджета и росту стоимости коммунальных услуг для населения. «Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный», — сказал Гройсман. При этом, отметил глава украинского кабмина, доверие к Украине в МВФ оказалось подорвано тем, что ранее представители Киева «меморандум с кредиторами подписывали и не выполняли обещанное». Исправить ситуацию должны текущие переговоры с МВФ. Их результаты украинский премьер пообещал представить через две недели.

Противоположную точку зрения в отношении цен на газ для населения Украины ранее высказывал депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко. Депутат высказал мнение, что повышение цен на газ также может привести страну к дефолту в связи с тем, что рост расходов уязвимых слоев населения потребует выделения им субсидий.

Повышение тарифов на газ остается одним из ключевых условий МВФ, предоставляющего Киеву кредиты. В начале апреля глава украинского МВД Арсен Аваков рассказал о требовании МВФ повысить тарифы на газ на 35% для продолжения оказания финансовой помощи. В конце мая председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк сообщил, что речь может идти о росте цен на 70%.


Получение траншей со стороны МВФ аналитики называют одним из ключевых условий финансовой стабильности Украины. В августе агентство Fitch в своем докладе указало на то, что срыв договоренностей с фондом может стать для Киева «источником неопределенности». С аналогичными оценками выступал и Нацбанк Украины, называвший срыв сотрудничества с МВФ главным риском для украинской экономики.


 
 
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Если Украина не выполнит требования МВФ, страна рискует столкнуться с дефолтом, заявил Гройсман. Срыв сотрудничества с МВФ главным риском для Киева ранее называли...
 
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