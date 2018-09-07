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Шутников ищут: в Могилеве молодые люди с топором пугали прохожих
Сейчас сотрудники милиции проводят по данному факту проверку и ищут возможных потерпевших.
В Могилеве молодые люди решили повеселиться и получить популярность в интернете, устроив «нападение» с топором на прохожих.
В УВД Могилевского облисполкома сегодня сообщили, что по размещенному в интернете видеоролику о парне в маске и с топором в Могилеве, который якобы нападал и пугал прохожих, проводится проверка.
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Сейчас сотрудники милиции проводят по данному факту проверку и ищут возможных потерпевших.
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