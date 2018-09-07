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Индиец поработал головой и расколол 217 орехов

08.09.2018 17:44 — Разное | Партизан  
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Индиец Навин Кумар попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вписать свое имя в историю ему удалось после того, как он разбил головой максимальное число грецких орехов за минуту, сообщает Fox News.

На записи процесса видно, как Кумар методично работает головой и разбивает 217 орехов. С момента публикации ролика его посмотрели почти 50 тысяч человек.

В комментариях под видео некоторые пользователи начали беспокоиться о здоровье мужчины. «Надеюсь, ваш мозг не выпадет», — написала одна из них. Другие одобряли действия Кумара. «Крепкий череп, как молоток», — заключил другой.


Предыдущий рекорд по битью орехов головой принадлежал пакистанцу Мохаммаду Рашиду. Он смог расколоть 155 грецких орехов за минуту. Известно, что мужчина увлекался боевыми искусствами, но сколько Рашиду пришлось тренироваться, чтобы так быстро орудовать головой, неизвестно.


 
 
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Индиец Навин Кумар попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вписать свое имя в историю ему удалось после того, как он разбил головой максимальное число грецких орехов за...
 
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