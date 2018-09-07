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Арбуз покоряет Беларусь. Лукашенко собрал 40 тонн

08.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Арбуз завоевывает поля Беларуси. Эта ягода успешно прижилась на севере и с каждым годом ее собирают все больше. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович выяснила, в чем секрет урожайности.

Восемьдесят тонн с гектара: на такой урожай рассчитывает фермер Владимир Крапивко. Но отводить под арбузы больше земли не планирует: выращивать культуру в белорусском климате рискованно и хлопотно: нужна постоянная прополка, обязательно — ручная, удобрения и полив. Да и хранить арбузы долго не получится.

«Южный-толстостенный, а у нас тонкостенный. Поэтому убрали, две недели – и все. Поэтому никто рисковать не будет. Посади много – рынок сразу не проглотит. Южный арбуз – кидай, вози, он транспортабельный. Наш нетранспортабельный. Из-за тонкой стенки он сильно бьется, сильно трескается», – рассказал глава фермерского хозяйства Владимир Крапивко.

Арбуз в Беларуси прижился благодаря глобальному потеплению, говорят специалисты. За последнее десятилетие границы климатических зон сдвинулись почти на двести километров. Для выращивания подходят скороспелые сорта Топ Ган, Романза, Огонек. Другие могут и не вызреть. В прошлом году в Беларуси собрали около четырехсот тонн арбузов. В этом рассчитывают на пятьсот. Ставку делают на энтузиастов и на  фермерские хозяйства.

«Они более мобильны. Они отзывчивы к новым культурам. Они всегда с желанием идут на эксперимент. Мы надеемся на то, что с учетом погодно-климатических условий, эта культура имеет место быть у нас в республике. Эта продукция у нас будет реализована и востребована», – рассказала заместитель начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода Республики Беларусь Татьяна Карбанович.

Для местных покупателей отечественные арбузы – скорее экзотика. В крупных торговых сетях их не встретишь. Фермеры продают урожай сами.

«Может быть, содержание сахара немножко меньше. Но вкусовые качества значительно лучше. Кто страдает сахарным диабетом, нужно есть только белорусский», – считает покупатель Николай Агейчик.

«По размеру такие, как привезенные. А вот в наших условиях вырастают. Попробуем, тогда скажем результат», – рассказала покупательница Таисия Голубева.

В Беларуси выращивают двадцать четыре сорта арбуза. Распробовать многие из них можно будет на осенних сельскохозяйственных ярмарках. Они откроются в середине сентября.

Бахчевые выращивают в основном в трех областях: Минской, Брестской и Гомельской. Выращивает их и президент страны Александр Лукашенко. Глава государства собрал на своем приусадебном участке почти 40 тонн арбузов и 60 тонн картошки. 

На президентском наделе выращивают картофель трех сортов — «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина». Первый вывели белорусские агрономы. Остальные два – немецкой селекции. Уродились в этом году и арбузы. Их продегустировали прямо в поле.



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Эта ягода успешно прижилась на севере и с каждым годом ее собирают все больше
 
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