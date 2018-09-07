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В Осиповичском районе сбежал страус
08.09.2018 19:28 — Разное | Аргументы и факты
Экзотическую птицу держали на подворье «Птичий двор» в селе Моисеевичи.
Хозяева «Птичьего двора» несколько лет лечат раненых птиц и ухаживают за ними. Год назад они приобрели страусов, чтобы как-то окупить содержание других пострадавших птиц.
Руководство приюта просит помощи в нахождении птицы, но и предупреждает, что самостоятельно пробовать изловить птицу категорически не стоит. Страус может быть опасен т.к. лягается и бьет когтями, пишет
По словам владельца птицы, страус может как скрываться в лесу, так и находится уже далеко отсюда, т.к. страусы двигаются со скоростью около 50 километров в час.
Увидевших страуса просят звонить в МЧС.
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Увидевших страуса просят звонить в МЧС.
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