В Осиповичском районе сбежал страус

Экзотическую птицу держали на подворье «Птичий двор» в селе Моисеевичи.

Хозяева «Птичьего двора» несколько лет лечат раненых птиц и ухаживают за ними. Год назад они приобрели страусов, чтобы как-то окупить содержание других пострадавших птиц.

Руководство приюта просит помощи в нахождении птицы, но и предупреждает, что самостоятельно пробовать изловить птицу категорически не стоит. Страус может быть опасен т.к. лягается и бьет когтями, пишет «БелНовости».

По словам владельца птицы, страус может как скрываться в лесу, так и находится уже далеко отсюда, т.к. страусы двигаются со скоростью около 50 километров в час.

Увидевших страуса просят звонить в МЧС.

