Раскол? РПЦ прекратит общение с Константинополем, если УПЦ дадут автокефалию

Россия-24″. Об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «

„Президент этой страны говорит о том, что, поскольку Украина — самостоятельное государство, то и церковь должна быть самостоятельной. Но народ церковный не хочет разрывать единство с Русской православной церковью, и каноническая Украинская православная церковь не хочет получать автокефалию, она не просила о ней“, — отметил митрополит, напомнив, что УПЦ обладает правами широкой автономии в составе Московского патриархата





„Об автокефалии мечтают только раскольники, которые уже ее провозгласили, но которых не признает ни одна поместная церковь. Вся суть сегодняшних разногласий между Константинопольской и Русской церквами заключается именно в этом вопросе“, — добавил председатель ОВЦС.





„В Константинополе говорят: надо предоставить автокефалию украинской церкви и тогда решится проблема раскола. Мы же говорим, что предоставление автокефалии не решит проблему раскола, но лишь углубит ее, поскольку церковный народ эту автокефалию не просит и не примет. А легитимизация украинского раскола приведет не только к углублению раскола на Украине, но и к расколу всего вселенского православия, потому что Русская православная церковь не признает такую легитимизацию“, — пояснил митрополит Иларион.





Он также добавил, что в случае предоставления автокефалии Украинской церкви Константинопольским патриархатом легитимирует церковный раскол, поэтому может быть разорвано каноническое общение.





„Конечно же, мы сделаем ответные шаги, но время этих ответных шагов будет напрямую зависеть от динамики развития того проекта по предоставлению автокефалии, иначе говоря по легитимизации украинского раскола“, — отметил он. — Единолично без согласования с поместными церквами, разрушая тот канонический строй церкви, который сложился в течение веков, Константинопольский патриархат ставит себя вне того, что мы называем каноническим полем, то есть вне правового поля православия».





«Если Константинополь доведет свой коварный план по предоставлению автокефалии, это значит, что автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, мы в Русской церкви конечно эту автокефалию не признаем и у нас не будет другого выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем», — подчеркнул митрополит.





Он напомнил, что 31 августа патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил поездку в Стамбул для встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем. «Внешне это была вполне цивилизованная, вежливая и даже братская беседа. Но, к сожалению, константинопольская сторона не только не услышала наши аргументы, но даже поступила, с нашей точки зрения, подло и вероломно», — сказал глава ОВЦС.





Церковный вопрос

На сегодняшний день украинское православие фактически разделено на три части: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.





Киевские власти выступают за предоставление Украинской православной церкви Киевского патриархата статуса автокефалии, что сделает ее независимой от Русской православной церкви. В конце апреля Верховная рада Украины поддержала соответствующее обращение президента Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею.









Причиной недвольства со стороны РПЦ стали планы Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, а также назначение патриархом Варфоломеем своих представителей в Украине.



