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В Минске открылась выставка «Вселенная интернета» для школьников
08.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусским школьникам открыли «Вселенную интернета». Интерактивная выставка с одноименным названием разместилась в Национальной библиотеке в Минске, передает «МИР 24».
Вход на выставку свободный. Чтобы на нее попасть, надо лишь пройти предварительную регистрацию на сайте. После завершения работы в столице интерактивная экспозиция направится в областные центры.
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Интерактивная экспозиция разместилась в Национальной библиотеке.
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