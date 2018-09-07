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В Минске открылась выставка «Вселенная интернета» для школьников

08.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Белорусским школьникам открыли «Вселенную интернета». Интерактивная выставка с одноименным названием разместилась в Национальной библиотеке в Минске, передает «МИР 24».

В игровой форме юных посетителей познакомят с антивирусами и научат генерировать надежные пароли. А также расскажут о так называемой интернет-травле – кибербуллинге и важных правилах поведения в сети.

«Обратим внимание на вопросы безопасности, на вопросы ответственности и последствий любого поведения в сети. Потому что каждый из нас должен понимать, что с появлением нас в сети образовывается так называемый цифровой след. Рано или поздно человека можно идентифицировать, отслеживать», – рассказал директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Беларуси Павел Лис.

Вход на выставку свободный. Чтобы на нее попасть, надо лишь пройти предварительную регистрацию на сайте. После завершения работы в столице интерактивная экспозиция направится в областные центры. 

Ранее в компании Google объявили о желании отказаться от использования URL-адресов. По мнению инженеров корпорации, данный тип перехода на сайты устарел и подвергает угрозе данные пользователей. 



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Теги: Минск
 
 
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Интерактивная экспозиция разместилась в Национальной библиотеке.
 
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