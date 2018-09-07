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«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска
Новости Беларуси. На сцене городского Дворца культуры чествуют лауреатов конкурса «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почётного звания в 2018 году удостоены 13 человек. Это представители абсолютно разных отраслей и профессий: врачи и учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и бизнесмены – все те, кто вносит большой личный вклад в развитие Минска. В зале работает и наша съемочная группа. Евгений Пустовой выходит на прямую связь со студией. Сколько человек претендовали на почётное звание?
Лучшие люди столицы от машиниста метрополитена до хореографа уже получили награды из рук мэра столицы. Наш город такой, какие мы. А мы – такие. Инициативные, талантливые, трудолюбивые.
Чтобы было понятно, за что люди становятся «Минчами года» наша телекомпания подготовила о каждом герое видеовизитку. Педагоги и милиционеры, спортсмены и ученые, строители и заводчане. Почти все: либо представители рабочих специальностей, либо среднего управленческого звена. Всего 13 человек.
Лучших из лучших выбрали из 118 человек. Выбрали в самих коллективах. Но о заслугах каждого знает лично мэр столицы. Андрей Шорец обратил внимание, что торжество проходит в обновленном городском Доме культуры и сама церемония изменилась – стала более душевной. О теплоте Минска говорят и «Минчане года».
Алексей Ломать, машинист-инструктор бригад локомотивных Минского метрополитена:
Сегодня же руководство города поздравило еще и самых трудолюбивых минчан. Их делегировали трудовые коллективы города. На сцене священники, врачи, учителя, бизнесмены. Вот сколько заслуженных людей живет в нашей столице.
Ирина Селивёрстова, врач-кардиолог 10-й городской клинической больницы Минска:
Александр Чекмарёв в бизнесе четверть столетия. Затем взялся за развитие слабого государственного предприятия. Зачем? Успешный управленец отвечает просто: большой город – это его малая родина.
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Новости Беларуси. На сцене городского Дворца культуры чествуют лауреатов конкурса «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почётного звания...
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