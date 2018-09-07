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«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

08.09.2018 20:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На сцене городского Дворца культуры чествуют лауреатов конкурса «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почётного звания в 2018 году удостоены 13 человек. Это представители абсолютно разных отраслей и профессий: врачи и учителя, сотрудники правоохранительных органов, управленцы и бизнесмены – все те, кто вносит большой личный вклад в развитие Минска. В зале работает и наша съемочная группа. Евгений Пустовой выходит на прямую связь со студией. Сколько человек претендовали на почётное звание?

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Лучшие люди столицы от машиниста метрополитена до хореографа уже получили награды из рук мэра столицы. Наш город такой, какие мы. А мы – такие. Инициативные, талантливые, трудолюбивые.

Чтобы было понятно, за что люди становятся «Минчами года» наша телекомпания подготовила о каждом герое видеовизитку. Педагоги и милиционеры, спортсмены и ученые, строители и заводчане. Почти все: либо представители рабочих специальностей, либо среднего управленческого звена. Всего 13 человек.

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«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Лучших из лучших выбрали из 118 человек. Выбрали в самих коллективах. Но о заслугах каждого знает лично мэр столицы. Андрей Шорец обратил внимание, что торжество проходит в обновленном городском Доме культуры и сама церемония изменилась – стала более душевной. О теплоте Минска говорят и «Минчане года».

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«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Алексей Ломать, машинист-инструктор бригад локомотивных Минского метрополитена:
Две линии Минского метрополитена у нас уже есть. Как вы знаете, у нас готовится третья линия. Я думаю, что от этого Минск только выиграет.

Сегодня же руководство города поздравило еще и самых трудолюбивых минчан. Их делегировали трудовые коллективы города. На сцене священники, врачи, учителя, бизнесмены. Вот сколько заслуженных людей живет в нашей столице.

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Ирина Селивёрстова, врач-кардиолог 10-й городской клинической больницы Минска:
Настроение праздничное, все так хорошо складывается. Я желаю всем нашим минчанам в этот день, и вообще в жизни, хорошего здоровья, настроения. Дух немножко захватывает, но положительные эмоции – всегда в плюс, это здоровье. Поэтому их много не бывает.

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Александр Чекмарёв, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Мы единственная такая форма частно-государственного партнерства, и мы делами доказываем, что это хорошая мысль. Которое наше правительство проводит для того, чтобы усовершенствовать саму систему управления и внести что-то новое. За 2,5 года мы вышли на самую высокую в отрасли по Министерству архитектуры и строительства среднюю зарплату – 1117 рублей. Это средняя зарплата по заводу.

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«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Александр Чекмарёв в бизнесе четверть столетия. Затем взялся за развитие слабого государственного предприятия. Зачем? Успешный управленец отвечает просто: большой город – это его малая родина. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На сцене городского Дворца культуры чествуют лауреатов конкурса «Минчанин года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почётного звания...
 
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