ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Польские таможенники объявили тихую забастовку: на границе возможны очереди

08.09.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

О возможных сложностях с пересечением польской границы заявила накануне посольство Украины в Польше.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58681.php

Польские таможенники объявили тихую забастовку: на границе возможны очереди

Польские таможенники начали так называемую "тихую забастовку", сообщило посольство Украины в Польше со ссылкой на профсоюзный комитет Таможенной службы Польской Республики.

Польские дипломаты предупредили украинцев, планирующих поездки в Польшу, что на границе возможно возникновение очередей.

"По информации профсоюзного комитета Таможенной службы республики, сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали так называемую тихую забастовку, что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур во время пересечения украинско-польской государственной границы на автомобильных и пешеходных пунктах пропуска", — говорится в сообщении украинского диппредставительства в Польше, размещенном на Facebook.

Между тем, по оперативным данным, белорусского Государственного погранкомитета очередь из легковых автомобилей в польском направлении наблюдается только в ПП "Брест", там скопилось около 60 авто.

Грузовикам придется немного подождать в ПП "Козловичи", здесь перед шлагбаумом своей очереди на выезд из страны ожидают около 10 большегрузов. В других ПП на польском направлении по состоянию на 12.00 очередей нет.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 90
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возможных сложностях с пересечением польской границы заявила накануне посольство Украины в Польше. Польские таможенники начали так называемую "тихую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по футболу разгромила команду Сан-Марино в Лиге Наций на старте Лиги наций — 5:0
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика