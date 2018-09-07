Польские таможенники объявили тихую забастовку: на границе возможны очереди

О возможных сложностях с пересечением польской границы заявила накануне посольство Украины в Польше.



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Польские таможенники начали так называемую "тихую забастовку", сообщило посольство Украины в Польше со ссылкой на профсоюзный комитет Таможенной службы Польской Республики.

Польские дипломаты предупредили украинцев, планирующих поездки в Польшу, что на границе возможно возникновение очередей.

"По информации профсоюзного комитета Таможенной службы республики, сегодня, 7 сентября, польские таможенники начали так называемую тихую забастовку, что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур во время пересечения украинско-польской государственной границы на автомобильных и пешеходных пунктах пропуска", — говорится в сообщении украинского диппредставительства в Польше, размещенном на Facebook.

Между тем, по оперативным данным, белорусского Государственного погранкомитета очередь из легковых автомобилей в польском направлении наблюдается только в ПП "Брест", там скопилось около 60 авто.

Грузовикам придется немного подождать в ПП "Козловичи", здесь перед шлагбаумом своей очереди на выезд из страны ожидают около 10 большегрузов. В других ПП на польском направлении по состоянию на 12.00 очередей нет.