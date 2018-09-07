Сентябрь - начало грибного сезона... Как обстановка в лесу?

Посмотрев вечером в пятницу на центральном рынке на продавцов грибов, решили субботним утром сделать первую в этом году вылазку в лес. Надо пользоваться моментом, пока в лесу нет обилия грибников, и машину стройными рядами не выстраиваются на опушке леса.



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С рассветом выехали в сторону Каменца. Первый блин, как говорится, не оказался комом. Нельзя сказать, что грибов много, но они есть.



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Останавливались в четырёх разных местах и везде находили добычу для тихой охоты. В наших корзинках оказались срезанными белые, польские, маслята, подосиновики, подберёзовики, бабки, лисички, синяки. Всех понемногу, так и наполнили корзинки и вёдра.



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Кстати, раскрыл секрет, почему жена везёт из леса намного больше грибов, чем я. Оказывается, надо большие червивые белые грибы везти домой и только здесь выбрасывать в мусорное ведро. Пускай соседи во дворе завидуют, когда мы разгружаем автомобиль!