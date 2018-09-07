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Второй международный шахматный фестиваль "Чёрная пешка" состоится в Бресте 2-4 ноября

08.09.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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К участию в клубе приглашаются любознательные люди в возрасте от 3 до … (бесконечности) лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58680.php

Второй международный шахматный фестиваль "Чёрная пешка" состоится в Бресте 2-4 ноября

Каждый найдет для себя что-то удивительное:

  • малыши познакомятся с волшебным миром деревянных фигур
  • мальчишки и девчонки постарше будут получать новые знания
  • их мамы и папы приоткроют завесу тайны этой «сложной» игры
  • дедушки смогут обсудить последние шахматные новости

А все вместе смогут приобрести новые знания у лучших тренеров Бреста, поиграть в шахматы, пообщаться с профессионалами на мастер-классах и лекциях, поучаствовать в турнирах (не только в клубе, но и в других городах и странах), выучить необходимые фразы на английском языке для общения, получить консультации психолога и даже создать произведения шахматного искусства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58680.php

Второй международный шахматный фестиваль "Чёрная пешка" состоится в Бресте 2-4 ноября

Приходите к нам в Центре или на Востоке по адресу: Бульвар Космонавтов 24 или улица Гаврилова 21 и убедитесь сами! Запись в школу шахмат по телефону: ‎‎‎‎‎‎‎‎+375296250311

История шахмат насчитывает не одно столетие. Если говорить о тех правилах шахмат, по которым играем мы, то они известны с 15-го века. Предшественники шахмат насчитывают намного большую историю: в разных уголках мира играют в шатрандж, сянци, сёги и другие игры на основе чатуранги, первые упоминания о которой относятся к 6-му веку до нашей эры!

Чем же привлекает эта игра миллионы людей по всему миру? Шахматы – это игра, которая очень сильно может пригодиться в любом возрасте. Шахматы в себе сочетают стратегию и тактику, они позволяют учиться просчитывать действия своего противника на несколько шагов вперед. А если ты умеешь просчитывать, то это развивает твою внутреннюю интуицию и инстинкт самосохранения.

Представьте себе, ваш ребенок вырос, открыл небольшой бизнес. А бизнес, как вы знаете, это всегда риски. И риски всегда надо уметь просчитывать. Именно шахматы дают такую возможность. Они учат стратегическому мышлению. Вы же хотите, чтобы ваш малыш в жизни имел возможность самореализоваться и открыть свое собственное дело. Подумайте, какие формулы по физике, химии или математике из школьного курса, когда-то выученные наизустьJ, пригодились в жизни? В школе по-прежнему дают много точных знаний, которые быстро забываются, потому что далеки от потребностей человека. Если вы готовы тратить полдня, а то и больше, на школьные будни, то уделив игре в шахматы несколько часов в неделю можно получить больше пользы: развить силу воли, улучшить память и воображение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58680.php

Второй международный шахматный фестиваль "Чёрная пешка" состоится в Бресте 2-4 ноября

Именно поэтому учитесь играть в шахматы. Ничего страшного, если вы сами никогда не играли в шахматы и не знаете, что такое рокировка. Учиться никогда не поздно. Начните играть вместе с детьми! В жизни обязательно пригодятся и более развитая логика, и аналитические способности, и концентрация внимания, и стрессоустойчивость, и умение планировать действия – все это приобретается во время шахматных занятий.

Если вы уже постигаете азы этой древней игры, то обязательно принимайте участие в турнирах. Приглашаем на Второй международный шахматный фестиваль для детей и взрослых «Черная пешка» с 02 по 04 ноября 2018 года в г. Бресте! Положение и регистрация по ссылке.

Здесь будет возможность научиться «с нуля» правилам шахмат и записаться в шахматный клуб для дальнейших занятий. Приглашаем присоединиться к атмосфере шахматного праздника, умственной работы, интеллектуальных развлечений!

 
Теги: Брест
 
 
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К участию в клубе приглашаются любознательные люди в возрасте от 3 до … (бесконечности) лет. Каждый найдет для себя что-то удивительное: малыши познакомятся с...
 
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