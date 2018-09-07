Внимание, розыск! В Могилевской области из птичьего приюта сбежал страус, может добежать до Брестской области

Из птичьего приюта, расположенного в деревне Моисеевичи, что в Осиповичском районе Могилевской области, сбежал страус. Владельцы просят помощи в поисках птицы.



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Фото с сайта bdz.by

Птица сбежала еще 6 сентября из вольера птичьего приюта «Охрана природы» .

«Птица бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находиться в любой точке Беларуси», — рассказала директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.

Изловить животное самостоятельно лучше не пытаться. Неспециалист может травмировать птицу и пострадать сам — страус умеет лягаться и у него большие когти.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58678.php

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Фото с сайта bdz.by

Поэтому всех, кто увидит беглеца, просят звонить по телефону: +375 29 668−47−31.

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц. А также по возможности оказывает помощь и другим диким животным, а также иногда собакам и кошкам.