|
Внимание, розыск! В Могилевской области из птичьего приюта сбежал страус, может добежать до Брестской области
08.09.2018 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Из птичьего приюта, расположенного в деревне Моисеевичи, что в Осиповичском районе Могилевской области, сбежал страус. Владельцы просят помощи в поисках птицы.
Фото с сайта bdz.by
Птица сбежала еще 6 сентября из вольера птичьего приюта
«Птица бегает со скоростью до 50 км/ч, поэтому может находиться в любой точке Беларуси», — рассказала директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.
Изловить животное самостоятельно лучше не пытаться. Неспециалист может травмировать птицу и пострадать сам — страус умеет лягаться и у него большие когти.
Фото с сайта bdz.by
Поэтому всех, кто увидит беглеца, просят звонить по телефону: +375 29 668−47−31.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание, розыск! В Могилевской области из птичьего приюта сбежал страус, может добежать до Брестской области
Из птичьего приюта, расположенного в деревне Моисеевичи, что в Осиповичском районе Могилевской области, сбежал страус. Владельцы просят помощи в поисках птицы. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)