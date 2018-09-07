Беларусь без проблем переиграла сборную Сан-Марино в стартовом матче Лиги наций





На своем поле в день города подопечные Криушенко забили пять безответных мячей в ворота сборной одного из самых малых государств мира.

Начало разгрому гостей положил Стасевич, замкнувший прострел Лаптева на 4-й минуте – 1:0.

На 26-й минуте второй мяч в ворота Сан-Марино провел Драгун – 2:0. У сборной Беларуси было еще несколько моментов, но первый тайм закончился с таким счетом.

Во втором тайме пенальти, назначенный за спорный фол против Шитова, на 67-й минуте реализовал легионер бельгийского «Локерена» Сарока – 3:0. На 86-й минуте ударом головы Драгун сделал счет 4:0, а уже в добавленное время Ковалев установил окончательные цифры на табло - 5:0.

Матч против Сан-Марино стал первым для Беларуси в новом европейском турнире – Лиге наций. Сборная Беларусь выступает в самой слабой четвертой зоне, но по регламенту турнира, победив даже в ней, может получить прямую путевку в финальную часть Чемпионата Европы. Для этого нужно занять первое место в своей группе (кроме Сан-Марино в ней играют Люксембург и следующий соперник Молдова), а потом в плей-офф опередить победителей остальных трех групп. При определенных обстоятельствах на ЧЕ могут оказаться даже не победители этих дивизионов.