Леонид Хрулёв: «Всегда радуюсь успехам тех, кого учил»





Более сорока лет Леонид Хрулёв посвятил работе с детьми, воспитанию всесторонне развитых личностей. За время работы неоднократно награждался почётными грамотами. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, однако постоянно следит за спортивной жизнью в районе и успехами своих учеников. Его нередко можно встретить на стадионе во время проведения различных соревнований. А коллеги знают, что он всегда готов поделиться советом.





Увлечение, ставшее

профессией

Родился в Мстиславле, здесь же пошёл в среднюю школу №1. Учился неплохо и планировал стать военным, как отец. С 7 класса увлёкся спортом. Играл в футбол, волейбол, баскетбол. Занимался лёгкой атлетикой. Ещё в школе выполнил ІІ взрослый разряд по футболу и лёгкой атлетике. Всё свободное время проводил на спортивных площадках. Бывало, почти месяц отсутствовал в школе, так как участвовал в различных соревнованиях.

Леонид Хрулёв вспоминает, как однажды классный руководитель сказала ему: «Леонид, займись учёбой, ты же хлеб с мяча есть не будешь». А он лишь пожал плечами. Но никто не знал, что увлечение станет делом всей его жизни. После окончания школы он поступил в Белорусский государственный ордена Трудового Красного Знамени институт физической культуры.

Служба армейская

По окончании первого курса парня призвали в армию, поскольку в то время отсрочка на получение образования не предоставлялась. Служба стала хорошей школой для Леонида Павловича. Первые солдатские будни прошли в Москве. Служил в инженерных войсках. В 1966 году молодых ребят направили в Узбекистан на помощь в ликвидации последствий землетрясения. Леонид Хрулёв, будучи командиром взвода, и там проявил себя. За высокое сознание патриотического долга и самоотверженный труд по ликвидации последствий землетрясения, восстановлению и строительству города Ташкента его наградили Почётной грамотой Президиума Верховного Совета и Совета Министров Узбекской ССР. Эта грамота и сейчас занимает достойное место в семейном архиве.





Волнительный день

По окончании службы, продолжая учиться, Леонид вернулся в ставшую родной СШ №1. Только теперь в качестве учителя физической культуры.

— Первый день в новом статусе был очень тревожным, — делится Леонид Павлович. — Как примут ученики, как влиться в коллектив педагогов, с чего начинать? Небольшой спортивный зал, классы, которые насчитывали более сорока учеников, ещё больше добавляли волнения.

Однако тревога была напрасной. Дружный коллектив учителей с радостью принял в свои ряды молодого педагога. Ученики отнеслись с пониманием и уважением. Если кто-то из мальчишек и хотел похулиганить, то девочки сразу же пресекали их намерения.

Очень помогла в становлении молодого педагога и армейская закалка.

Дело всей жизни

41 год Леонид Хрулёв отработал в школе учителем физвоспитания. Потом ещё 5 лет трудился в МГСК. К его мнению прислушивались коллеги, его уважали ученики. Ребята с радостью шли на урок.

Николай Соколовский, коллега и бывший директор детской спортивной школы,

рассказывает:

— Когда Леонид Павлович работал в колледже, на тренировки к нему приходили и те, кого он начинал учить ещё в школе. В это время он подготовил баскетбольную команду юношей, которая на областных соревнованиях всегда была в тройке призёров.

Тысячи детей учились у этого педагога. Он с лёгкостью может назвать десяток фамилий тех, кого учил целыми семьями. Сначала родителей,потом — их детей.

Леонид Павлович понимал, что к каждому нужен индивидуальный подход. Каждый ученик должен быть мотивирован, тогда и результат будет. И результат был. Об этом свидетельствуют многочисленные грамоты. Среди них есть и грамота Министерства образования БССР. В 1999 году талантливый педагог был награждён нагрудным знаком «Отличник образования».









Успехи учеников

— Когда только начинал работать, таких условий для занятия спортом, как сейчас, не было, но были очень хорошие ученики, — вспоминает Леонид Павлович. — Школьные команды были очень хорошо подготовлены почти по всем видам спорта. Много чемпионов выросло в стенах нашей школы.

Он достаёт старые журналы и называет некоторые имена: «По лыжным гонкам чемпионами республики среди школьников были Татьяна Шелохвост, Надежда Голькина, Алексей Александров, Ольга Столярова. Геннадий Пискижов стал чемпионом области. Павел Леоненко после окончания школы поступил в Военную академию Республики Беларусь и стал мастером спорта по военному многоборью».





Была подготовлена команда девочек по баскетболу, которая не раз занимала призовые места в соревнованиях областного уровня. Педагог знал: чтобы добиться хороших результатов, мало заниматься на уроках. Параллельно с работой в школе он дополнительно тренировал юных баскетболистов в детской спортивной школе. И надо отметить, успешно. Не было равных команде, в которой играли Наталья Сведомская, Ирина Строгая, Ольга Сидоренко, Екатерина Зайцева, Наталья Ермакова и многие другие. Эти девчонки ни разу не проиграли на районных соревнованиях и успешно выступали в областных. Они и сейчас с благодарностью вспоминают своего тренера, всегда рады общению с ним. Казалось бы, как человек с совсем «не баскетбольным» ростом может готовить команду баскетболистов? Ответ на этот вопрос дал Николай Соколовский:

— Ему очень нравилось заниматься спортом, а ещё больше работать с детьми. Поэтому постоянно занимался самообразованием. Старался прочитать в газетах и журналах все новые методики лучших тренеров страны. И это давало свой результат.





Вырастил он и мастеров спорта. Татьяна Марцева, Михаил Чехленков, Татьяна Власенко, Татьяна Шелохвост в школьные годы становились мастерами по разным видам спорта.

Ученики тогда и сегодня

На вопрос, отличаются ли ученики «старшего поколения» от нынешних, Леонид Павлович уверенно отвечает: «Конечно. Раньше время было другое и дети не были избалованы гаджетами. А спорт для них был в удовольствие. Желающих заниматься было много. Поэтому и результаты были. Нынешнее поколение чаще у компьютера время проводит. Для занятий спортом созданы прекрасные условия, нужно только заинтересовать. Есть и сейчас ребята, способные достичь высоких результатов, вот с ними и надо работать».





Летопись

За время трудовой деятельности Леонид Хрулёв воспитал много успешных ребят.

— Я всегда радуюсь успехам тех, кого учил, — говорит Леонид Павлович. — В такие моменты понимаешь, что работаешь не зря, а труд приносит не только радость, но и пользу.

А тех, кем можно гордиться, очень много. Леонид Павлович достаёт два журнала и, листая пожелтевшие страницы, рассказывает:

— Здесь я записывал всех своих учеников, которые не просто хорошо занимались на уроках, но и участвовали в соревнованиях различных уровней. Эти журналы вёл с первых лет работы в школе и до выхода на заслуженный отдых. Каждый из этих ребят в своё время был гордостью школы и примером для других. И действительно, листая страницы журнала, то и дело встречаешь знакомые фамилии, которые не раз отмечали на школьных линейках.





Последователи

Оксана Палеева, окончив училище олимпийского резерва, стала тренером по академической гребле.

— Алексей Александров, Николай Соколовский, Геннадий Пискижов, Валерий Филипенко, Михаил Бородич, Артём Суздалев и другие, — вспоминает Леонид Павлович, — и сейчас учат подрастающее поколение в школах нашего района.

— Более 40 человек также стали учителями физкультуры. Получается, что в среднем готовил одного педагога в год, — подытожил Леонид Хрулёв. — Это хороший результат. В последнее время здоровый образ жизни стал очень популярным, поэтому и профессия тренера будет востребована.