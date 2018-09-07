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"Неман" обыграл в Лиге чемпионов швейцарский "Цуг", Трус отбил 41 бросок

08.09.2018 21:04 — Разное | Партизан  
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Гродненский «Неман» одержал сенсационную гостевую победу над швейцарским «Цугом» в Лиге чемпионов. Команда Сергея Пушкова выиграла в овертайме — 3:2.


Фото: Екатерина Гордеева, TUT.BY
Матч проходил с ощутимым преимуществом «Цуга», но блестящий матч провел вратарь «Немана» Виталий Трус, отразивший 41 бросок, и тройка Кислый — Ремезов — Левша.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте матча, когда отличился Дарио Симион. Ответную шайбу гродненцы забросили на 35-й секунде второго периода, когда Артем Кислый отличился в меньшинстве. Он же на 55-й минуте вывел «Неман» вперед, но в самой концовке встречи Карл Клингберг сравнял счет.

Игра перешла в овертайм, где победу команде из Гродно за четыре секунды до сирены принес Артем Левша.

После четырех туров у «Немана» пять очков, у «Цуга» — десять. Сыгравшая три встречи «Комета» набрала шесть, «Айсберен» проиграл все матчи в основное время


 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский «Неман» одержал сенсационную гостевую победу над швейцарским «Цугом» в Лиге чемпионов. Команда Сергея Пушкова выиграла в овертайме — 3:2.
 
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