"Неман" обыграл в Лиге чемпионов швейцарский "Цуг", Трус отбил 41 бросок

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Матч проходил с ощутимым преимуществом «Цуга», но блестящий матч провел вратарь «Немана» Виталий Трус, отразивший 41 бросок, и тройка Кислый — Ремезов — Левша.





Счет в матче был открыт на 13-й минуте матча, когда отличился Дарио Симион. Ответную шайбу гродненцы забросили на 35-й секунде второго периода, когда Артем Кислый отличился в меньшинстве. Он же на 55-й минуте вывел «Неман» вперед, но в самой концовке встречи Карл Клингберг сравнял счет.





Игра перешла в овертайм, где победу команде из Гродно за четыре секунды до сирены принес Артем Левша.





После четырех туров у «Немана» пять очков, у «Цуга» — десять. Сыгравшая три встречи «Комета» набрала шесть, «Айсберен» проиграл все матчи в основное время



