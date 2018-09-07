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Сборная Беларуси по футболу разгромила команду Сан-Марино в Лиге Наций на старте Лиги наций — 5:0
Сборная Беларуси по футболу играет первый матч нового турнира УЕФА — Лиги Наций. Соперник нашей команды — Сан-Марино.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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Сборная Беларуси по футболу играет первый матч нового турнира УЕФА — Лиги Наций. Соперник нашей команды — Сан-Марино.
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