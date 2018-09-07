Парадокс: доходы белорусских банков падают, а прибыль растет

анализируе т belrynok.by Из десяти крупнейших банков страны по величине чистой прибыли по итогам I полугодия 2018 года только у двух ее размер снизился по сравнению с I полугодием 2017 года. В то же время, из 10 банков с самой маленькой прибылью, только у двух она выросла,т belrynok.by





Отчисления в резервы сокращаются

Если посмотреть на результаты работы белорусских банков в среднем, то можно прийти к выводу, что банковская система страны работает весьма успешно. По данным Национального банка РБ, чистая прибыль коммерческих банков (без учета Банка развития) за январь-июль 2018 года достигла 598,6 млн. рублей, что оказалось на 118,7 млн. рублей (24,7%) больше, чем за аналогичный период 2017 года.





По итогам шести месяцев текущего года результат был хуже, но тоже неплох: чистая прибыль коммерческих банков составила 493,9 млн. рублей, что превысило прибыль за аналогичный период 2017 года на 9,8%.





При этом чистые процентные доходы банков сократились на 7,2% – до 1,41 млрд. рублей. Чистые доходы по операциям с иностранной валютой снизились на 5,2% – до 230,1 млн. рублей, а чистый доход по операциям с ценными бумагами уменьшился на 32,7% (до 1,6 млн. рублей).





В I полугодии 2018 года поднялись только чистые комиссионные доходы (на 19,9% – до 519,7 млн. рублей), а также доходы в виде дивидендов: в 1,6 раза – до 20 млн. рублей. Но этот рост не смог компенсировать потери доходов по другим статьям. Поэтому рост прибыли был обеспечен за счет сокращения чистых отчислений в резервы банков, величина которых за полугодие составила 431,6 млн. рублей, что оказалось на 24,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.





Несмотря на сокращение отчислений в резервы, качество активов у белорусских банков практически не меняется. Так, в июле текущего года необслуживаемые банковские активы увеличились на 72,8 млн. рублей (3,9%) по сравнению с июнем и достигли 1,92 млрд. рублей. Это 3,9% от активов, подверженных кредитному риску.





Сами активы, подверженные кредитному риску, в июле также выросли по сравнению июнем (на 165,6 млн. рублей), и достигли 1 августа 49,69 млрд. рублей. При этом фактически созданный резерв по таким активам в июле снизился на 28,4 млн. рублей – до 3,1 млрд. рублей.





Государственные банки в лидерах роста

Но надо отметить, что не все белорусские банки увеличили свою прибыль за счет уменьшения отчислений в резервы. Некоторым удается это сделать за счет других факторов.





Например, крупнейший банк страны – Беларусбанк – по итогам I полугодия текущего года увеличили свою чистую прибыль на 23,4% – до 141 млн. рублей, и уверенно занял первое место как самый прибыльный банк страны. При этом его чистые отчисления в резервы снизились, но всего на 2,3% — до 266,4 млн. рублей. То есть банк нарастил прибыль за счет роста доходов.





А вот второй по величине активов банк РБ – Белагропромбанк – увеличил чистую прибыль в 3 раза (до 32,9 млн. рублей), однако этот рост полностью объясняется сокращением его чистых отчислений в резервы (на 41,2%) – до 94,7 млн. рублей. Если бы не снижение данных отчислений, аграрный банк Беларуси в I полугодии текущего года получил бы солидный убыток.





За счет резервов поддержал свою прибыль и Банк развития РБ, который находится на третьем месте по величине активов. Его чистая прибыль поднялась на 11% и достигла 120,7 млн. рублей. Это позволило ему оказаться на втором месте среди самых прибыльных белорусских банков.





Белинвестбанк, который пока еще остается государственным, показал, что подготовка к приватизации у него заканчивается, и продемонстрировал рост чистой прибыли в 61,8 раза по сравнению с I полугодием 2017 года. Но столь значительный подъем прибыли является следствием низкой базы для сравнения (его прибыль в I полугодии 2017 года была меньше 1 млн. рублей). Теперь же она поднялась до 23,3 млн. рублей, что является 10-м результатом среди банков страны (включая Банк развития). При этом Белинвестбанк оказался на третьем месте по величине чистых отчислений в резервы, которые хотя и сократились по сравнению с I полугодием 2017 года на 15,2%, остались весьма впечатляющими: 62,1 млн. рублей. Таким образом, по валовым финансовым поступлениям Белинвестбанк находится на четвертом месте среди банков страны (после трех крупнейших госбанков РБ, включая Банк развития). Так что, ЕБРР собирается вложить средства в банк с весьма неплохими финансовыми показателями.





Значительно увеличил свою чистую прибыль за полугодие и Банк Москва- Минск , принадлежащий Национальному банку РБ: в 2,4 раза – до 13,3 млн. рублей. Но этот рост является результатом чистых отчислений из резервов, достигших за полугодие 3,5 млн. рублей.





Из числа государственных банков чистая прибыль за рассматриваемый период снизилась только у Паритетбанка: примерно в 2 раза – до 2,3 млн. рублей. И это несмотря на то, что он так же как и Банк Москва-Минск, забирал средства из резервов.





У большинства негосударственных банков чистая прибыль сократилась. Даже у Приорбанка, который занимает третье место среди всех банков страны по величине чистой прибыли, она снизилась по итогам I полугодия 2018 года на 37,9% — до 69,9 млн. рублей. При этом его чистые отчисления в резервы оказались отрицательными и составили минус 26,3 млн. рублей против минус 49,3 млн. рублей за I полугодие 2017 года.





Однако БПС-Сбербанк, который по величине прибыли находится сразу за Приорбанком, то есть на четвертом месте, сумел нарастить как прибыль (на 1,1% — до 57,6 млн. рублей), так и чистые отчисления в резервы (на 0,8%). И это несмотря на то, что в первой половине текущего года в банке сменился председатель правления. Похоже, что регулярные встречи руководителя российского Сбербанка Германа Грефа с президентом Беларуси Александром Лукашенко приносят свои плоды.









В целом же у 12 негосударственных банков страны из 19 чистая прибыль в I полугодии 2018 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такая динамика, пожалуй, характеризует состояние белорусской экономики лучше, чем средние числа о росте прибыли в целом по банковской системе. У частного бизнеса в РБ имеются серьезные проблемы, и на финансовых показателях многих негосударственных банков это отражается негативно.



