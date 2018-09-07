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Лукашенко рассказал, как научил Домрачеву бегать на лыжах
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем знакомстве с биатлонисткой Дарьей Домрачевой.
«Домрачева, когда была маленечкая, начинала здесь. Там еще есть фотографии. Я учил ее бегать и говорил: „Ты будешь великой, если сделаешь это, это, это“. Она сделала», — передает слова Лукашенко
Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чепионка. В это межсезонье она объявила о завершении профессиональной карьеры.
Отметим, что родившаяся в Минске Домрачева начала заниматься биатлоном в России, куда переезжали ее родители. В Беларусь она вернулась в возрасте 17 лет.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем знакомстве с биатлонисткой Дарьей Домрачевой.
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