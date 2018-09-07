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«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй
Полагаю, каждый человек помнит, где был и что делал 11 сентября 2001 года – в тот момент, когда узнал о терактах в Нью-Йорке.
Этот день повлиял, пожалуй, на всё человечество. На тех, кто остолбеневал с чашкой кофе в руках в своей офисной высотке, видя, как самолёт врезается в соседнее здание. На тех, кто просто оказался в тот день внизу, рядом с башнями-близнецами, и видел прыгающих из окон людей. И на всех, кто там не был, но в ужасе смотрел прямую трансляцию по телевидению.
Кадры врезающихся в небоскрёбы самолётов выглядели настолько нереально, что казалось, что это какое-то американское кино. На постсоветском пространстве видео просто повторяли по кругу добрый час, по всем каналам. Информации о том, что произошло, не было. Просто констатация факта – самолёты врезались в ВТЦ. Те, кто помнил «Лебединое озеро» по всем каналам в 1991 году, интуитивно понимали: что-то в мире опять меняется навсегда...
Сложно представить, что же чувствовали те, кто бежал в те минуты из рушащихся башен, и те, кто помогал им спастись... Что сейчас помнят выжившие о том ужасном дне? Как изменились их жизни после пережитого? Вот несколько историй.
Известный актёр и пловец-рекордсмен. Чудом выжили 9/11, но восприняли этот опыт по-разному
Актёр Марк Уолберг должен был быть на одном из самолётов, которые врезались в ВТЦ 11 сентября 2001 года. Это – рейс 11, из Бостона в Лос-Анджелес. На нём террористы атаковали первую, Северную, башню. Актёр отдыхал в Бостоне с друзьями, они решили лететь в Лос-Анджелес и даже купили билеты. Потом передумали, Марк поменял билеты и отправился на кинофестиваль в Торонто.
Казалось бы, чудо – одно спонтанное решение сменилось другим и тобой не убили тысячи человек. В конце концов, твоим местом смерти не указана Северная башня ВТЦ, как у стюардессы того самого рейса Мэделин Эми Суини.
Именно эта стюардесса успела связаться с менеджером American Airlines и рассказать о том, что происходит на борту.
Мэделин Эми Суини, стюардесса рейса 11 American Airlines (последние слова):
Марк Уолберг мог бы быть рядом с Мэделин в эти минуты. Что бы кричал он? Как бы себя вёл? Он считает, что знает, что бы делал. В 2012 году актёр сделал циничное заявление.
Марк Уолберг, актёр (в интервью Men’s Journal):
Потом он долго извинялся перед семьями погибших.
А вот пловец Иан Торп произошедшее с ним 11 сентября 2001 года оценил. Говорит, что то, что он чудом избежал смерти, вернуло его обратно к плаванию. 18-летний австралиец был в день терактов в Нью-Йорке. Годом ранее он выиграл свою первую Олимпиаду в Сиднее, завоевав 3 «золота» и 2 «серебра». Его карьера была на пике, с ним заключили контракты известные бренды. В то время он рекламировал товары «Adidas», «Coca Cola», «Omega».
Иан Торп, пловец:
В этой истории удивительно то, что судьба в этот день дважды подводила Торпа к ВТЦ, но затем отводила. Дело в том, что в то утро он с подругой собирался на экскурсию в Южную башню. Они хотели подняться на смотровую площадку «Вершина мира» на 107-м этаже. То, что Торп отправился на пробежку, а на экскурсию решил пойти позже, спасло ему жизнь.
Иан Торп:
Иан Торп вошёл в историю, как первый человек, выигравший сразу 6 золотых медалей на одном чемпионате, 5-кратный олимпийский чемпион, 2 из 5 его мировых рекордов до сих пор не побиты. Всего этого могло не быть. Начинающуюся успешную карьеру и всемирную славу могли похоронить обломки ВТЦ.
Если Торпа судьба два раза подводила к одному и тому же месту теракта, то американца Мэтью – к двум в разных частях света. Он был у подножия башен-близнецов, когда произошла первая атака, а в 2015 году оказался в парижском театре «Батаклан», где террористы расстреляли 89 человек.
Мэтью (фамилию не называет):
«В мои тёмные моменты я лежу в постели, воображая себя умирающим. Это – вина оставшегося в живых перед погибшими»
11 сентября 2001 где-то рядом с Мэтью по Манхэттэну бежал и Арти Ван Вай. В какой-то момент он остановился и шок от того, что он увидел, остался с ним навсегда. Произошедшее обернулось кошмарами, посттравматическим стрессовым расстройством, проблемами с лёгкими.
Арти Ван Вай, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:
Однако, он старается использовать свой опыт во благо. Написал пьесу «Тот день в сентябре», а в августе 2018 года выпустил книгу о тех событиях, ведёт колонку в газете, посвящённую эмоциям и проблемам выживших при терактах 9/11.
11 сентября 2001 года он работал в здании напротив Всемирного торгового центра. Вообще-то, приехал в Нью-Йорк, чтобы стать актёром, но устроился редактором текстов в юридическую фирму. В то страшное утро он был на 23-м этаже своей офисной высотки.
Арти Ван Вай:
Арти Ван Вай:
Он написал пьесу, а в августе 2018 года опубликовал книгу. Сейчас Арти – 65 лет. Он постоянно общается с другими выжившими во время того теракта в закрытых группах в Фэйсбуке.
Ещё Арти завёл лабрадора-ретривера – специально обученную собаку, которая помогает справляться с посттравматическим расстройством.
Арти Ван Вай:
«После 11 сентября моя жизнь изменилась к лучшему»
А Джордж Фаллер провел бесчисленные часы после 11 сентября, разговаривая с пожарными, работавшими во время теракта, уговаривая их поделиться своими чувствами, пытаясь помочь им пережить стресс.
Он сам – один из них. После атак 9/11 ушёл в отставку и стал психологом в области семейных отношений, читает лекции. Так, в апреле 2018 консультировал в центре семейной терапии в Москве.
Джордж считает, что пережитое после терактов 9/11 пошло ему на пользу.
Джордж Фаллер:
Своим опытом Джордж делится в книге «Священный стресс», рассказывая, как использовать жизненные испытания так, чтобы в итоге получились позитивные перемены.
Подзаголовок книги Фаллера: «Радикально отличающийся от других подход к тому, чтобы использовать жизненные испытания для позитивных перемен». Источник фото: facebook.com/GeorgeFallerLMFT
Вспоминая события 2001 года, даже подшучивает над собой. Это фото опубликовано 11 сентября 2016 года. Подпись: «Смешно просыпаться и видеть свою уродливую рожу, венчающую газетный раздел. Благословения всем в 9/11».
«Если вы чудом ушли от смерти, это похоже на прозрение»
Вообще, многие выжившие тогда говорят о том, что резко переосмыслили жизненные ценности: карьера, деньги отошли на второй план, главной стала семья. Среди них инвестиционный менеджер Брюс Сальвог. 11 сентября 2001 года он опоздал на встречу. И это его спасло. Потому что встреча была в ВТЦ.
Брюс Сальвог, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:
Источник фото: Getty Images
После этих событий его жизнь кардинально изменилась. Через месяц он решил уйти на пенсию со своей весьма высокооплачиваемой работы. Ему было 53 года.
Брюс Сальвог:
«Потом он поцеловал меня в щёку, мы отряхнулись от пыли и пожали руки: «Мы будем братьями на всю жизнь»
А Стэнли и Брайан после 11 сентября стали лучшими друзьями. Называют себя «братьями по крови» – и не в переносном смысле.
11 сентября 2001 года Стэнли Праймнат, сотрудник Fuji Bank, сидел за своим столом на 81-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. Он увидел самолёт, который пролетел мимо Статуи Свободы, и всё больше приближался к ВТЦ. Через пару секунд Стэнли понял, что самолёт летит прямо на него, всё отчётливей слышал рёв двигателей. Это был захваченный рейс 175.
Стэнли залез под свой стол и закричал. Самолёт врезался в башню всего в 40 метрах от него. Потолок рухнул, и всё вокруг охватил огонь. Стол был металлическим, что и спасло мужчине жизнь.
Всего этого ужаса могло не быть: Стэнли спускался из своего офиса на первый этаж после того, как была атакована первая башня. Но охрана не выпустила его, как и других сотрудников, чтобы они не мешали эвакуации людей из соседнего здания. Как только Праймнат вернулся на своё рабочее место, произошёл второй теракт.
Брайан Кларк работал в компании Euro Brokers, в этой же самой Южной башне, а ещё был волонтёром в пожарной охране Всемирного торгового центра. 9 сентября он услышал по внутренней связи, что произошла атака на Северную башню, но что Южная – безопасна и нет необходимости эвакуироваться. Его коллега впал в панику и он повёл его в туалет. В этот момент второй самолёт врезался в здание. Если бы Брайан оставался в своём кабинете, наверняка бы погиб, как большинство его сослуживцев. Но он почувствовал только, что здание закачалось и побежал вниз по единственной уцелевшей лестнице. Спускаясь, он услышал крики Стэнли. Было темно, повсюду был дым, из разорванных труб текла вода. Брайан с фонариком пошёл на поиски, нашёл Стэнли и помог перелезть через полуразрушенную стену.
Брайан Кларк, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:
Они спустились по уцелевшей лестнице и выбежали из здания. Через 4 минуты после этого оно рухнуло. Стэнли и Брайан стали двумя из четырёх человек, находившихся в эпицентре удара и выживших.
Дополнительным подарком к сохранённым жизням стал новый лучший друг.
Сейчас Стэнли – 61 год, Брайану – 71. Каждый год 11 сентября они всегда созваниваются и вспоминают тот день. В первую годовщину Брайан подарил Стэнли тот самый фонарик, благодаря которому смог его спасти. Правда, потом его передали в музей мемориала 9/11.
Брайан Кларк:
Теракты 11 сентября не только повлияли на жизни конкретных людей, они имели глобальные последствия: политические, культурные, религиозные. Среди прочего, они повлияли на СМИ. Тогда активно развивались онлайн-ресурсы и истории о 9/11 их буквально заполонили: рассказы очевидцев, тексты последних СМС и звонков погибших в самолётах, любительские фотографии. Именно после 11 сентября 2001 года в СМИ, особенно у интернет-ресурсов, появился особый спрос на рассказы свидетелей страшных событий, за них платят невероятные деньги. Так, британский сайт sellusyourstory.com предлагает за экстремальные истории до 3 тысяч фунтов (8 тысяч белорусских рублей). А, если происшествие ещё и со знаменитостью связано – все 10 тысяч фунтов (27,5 тысяч белорусских рублей).
Плюс бурного развития информационных технологий – прямо сейчас мы можем посмотреть на сам Всемирный торговый центр. Точнее, на то, что осталось на его месте. Вот так было 11 сентября 2001 года.
А вот так это место выглядит 17 лет спустя. На мемориал можно смотреть онлайн с двух веб-камер на сайте 911memorial.org
Есть на сайте мемориала своя страничка и у… грушевого дерева. Теракты стёрли здания с лица земли, а вот оно выжило. Его обнаружили под завалами ВТЦ в октябре 2001 года.
Груша была сильно повреждена: ветви и корни были поломаны и обгорели. Дерево достали и передали на попечение Департамента парков Нью-Йорка. В 2010 году дерево восстановилось, и его вернули к мемориалу на месте ВТЦ. А потом запустили необычную акцию. Ежегодно 11 сентября сотрудники музея при мемориале раздают саженцы этого дерева трём общинам, пережившим трагедии в последние годы. Так, в прошлом году один саженец отправился в английский Манчестер, где 22 человека погибли от взрыва, устроенного террористом на концерте. Ещё один – в американский Чарльстон, где 9 человек погибли во время стрельбы в церкви. Третий саженец уехал на остров Гаити, пострадавший от урагана в 2016 году.
Груше дали собственное имя – «Дерево выживания». Дерево стало символом возрождения и воли к жизни для людей, чудом уцелевших 11 сентября 2001 года. Оно тоже пострадало, но тоже выжило, изменившись навсегда.
Новые гладкие ветки груши простираются от искалеченных, корявых пней. Это и показывает нам, делает видимой ту самую грань между прошлым и настоящим, между до и после 11 сентября – как в существовании этого дерева, так и в жизнях людей.
Автор: Ирина Живаева
Материал подготовлен по данным источников: usatoday.com, people.com, washingtonpost.com, time.com, foxnews.com, telegraph.co.uk, dailystar.co.uk, news.com.au, lancasteronline.com, marketwatch.com, 911memorial.org, facebook.com, ru.wikipedia.org, inews.co.uk
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Полагаю, каждый человек помнит, где был и что делал 11 сентября 2001 года – в тот момент, когда узнал о терактах в Нью-Йорке. Этот день повлиял, пожалуй, на всё...
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