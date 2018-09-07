АНОНС: Мероприятия, приуроченные к празднованию 890-летия г. Гродно

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с 8:00
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праздничные богослужения в храмах города
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8:50
ЦСК «Неман»
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«Гродно-Друскининкай», торжественное открытие III Международного профсоюзного велопробега дружбы
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11:55-12:00
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праздничный перезвон колоколов во всех храмах города «Гарадзенскія званы»
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ул. Советская
12:00-21:00
«ЗНАМЕНИТАЯ УЛИЦА ГРОДНО», иммерсионный уличный спектакль
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12:00 торжественное открытие праздника (площадка у ЗАГСа)
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открытие «Аллеи знаменитостей»;
открытие АРТ-объектов;
церемония закладки новых плит кинофильмов, снятых в городе на «Аллее кино» у молодежного центра «Гродно»;
«Дворики Гродно», открытие совместного проекта (выставки) Т. Скрипий и А. Сурова в культурном центре «Фестивальный»
по ул. Тельмана, 4;
«Я – знаменитый Гродненец», тематические фотозоны;
музыкальные и «Арт-площадки» площадки у торгового дома «Неман» и у молодежного центра «Гродно»;
«Архивариус», интерактивная зона;
«Гарадзенскія турысты»;
«Гродно – это МЫ!», интерактивная фотозона от городского комитета ОО «БРСМ»;
танцевальный флешмоб «Бразильский ZOUK» (парные танцы) от Сергея Финского;
«Город мастеров», выставка-ярмарка ремесленников и мастеров народного творчества.
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пл. Советская
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13:00
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торжественная церемония открытия VI открытого ФЕСТИВАЛЯ СЫРА
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13:00-17:00
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«Цвет настроения – сырный», концертно-развлекательная программа
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17:00-18:00
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«Хиты Евровидения», программа от эстрадной вокальной студии «Миллениум» (г. Гродно)
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18:00-19:00
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«Любовь моя …», юбилейная сольная программа Заслуженной артистки Республики Беларусь ИННЫ АФАНАСЬЕВОЙ
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Концертная программа «ЗВЕЗДЫ ЕВРОВИДЕНИЯ В ГРОДНО»
ведущий программы: белорусский комментатор конкурса «Евровидение»
ЕВГЕНИЙ ПЕРЛИН (г. Минск)
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19:00-21:55
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при участии:
группы «АУРА» (авторы хитов конкурса «Евровидение»)
выступление Заслуженной артистки Республики Беларусь АЛЕНА ЛАНСКОЙ (участник 2013 г.);
сольные программы от Петра Елфимова (участник 2009 г.), UZARI (участник 2015 г.), ТЕО (участник 2014 г.)
программа от РУСЛАНА АЛЕХНО
(участник 2008 г.)
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22:00
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праздничный САЛЮТ
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22:10-22:20
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показ 3Д-Мэппинг шоу «Гродно-890»
(на здании ул. Калючинская, 23)
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22:20-23:00
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выступление кавер-группы «ТЕНИ» (г. Гродно)
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23:00-00:00
(с перерывами)
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продолжение показа 3D-Mapping шоу «Гродно-890»
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пл. Ленина
с 12:00 до 20:00
«Гарадзенскія прысмакі» – гастро-фестиваль
(на протяжении всего гастро-фестиваля предприятия города выставят торговлю кулинарными изделиями, которые будут приготовлены и оформлены по фирменным гродненским рецептам. Кульминацией станет приготовление блюд на открытом огне на маленьких сковородках. Блюдо будет готовиться на глазах у зрителя. А также специально к 890-летию города испекут большой «Гродненский каравай».)
Концертно-развлекательная программа на большой сцене
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«Сярэднявечная Гародня»
(при участии оркестра Гродненской областной филармонии под рук. Б.Мягкова, кавер-группы «СВОИ»,ВИА «Рейд» и др.).
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«Гасцінная Гародня»
(при участии группы «Тихий час», «Вочы», подарок городу – сольная программа от ДЯДИ ВАНИ).
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пл. Тизенгауза
с 12:00 до 17:00
спортивная площадка «КНИГА РЕКОРДОВ ГРОДНО»
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«890 километров по Гродно», флэш-моб
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«Силовой аттракцион» с чемпионом мира по пауэрлифтингу
АЛЕКСАНДРОМ КОДИСОМ
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В программе мероприятий запланированы мастер-классы, проведение открытых тренировок, показательные выступления спортсменов, конкурсы, спортивные соревнования.
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городской парк им. Ж.-Э.Жилибера
детский интерактивный праздник «ЗВОНОК В ДЕТСТВО»
с 12:00 до 21:00
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«Книжные сокровища Беларуси» II фестиваль книги
(площадка у кукольного театра)
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интерактивная игровая программа «ИГРЫ ПОКОЛЕНИЙ»
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«ИГРОБОИ» анимационная программа от городского парка аттракционов на площадке «Автодром»
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на летней эстраде концертная программа и фестиваль красок «Color Fest»
«Цвет настроения красно-зеленый»
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площадка пионеров: развлекательные мероприятия, мастер-классы.
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на территории парка расположены площадки от предприятий и организаций города, общественных объединений. А также аттракционы и игровые зоны.
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Швейцарская долина
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на протяжение дня зоологическое контактное шоу
«СЛЕДЫ НА ТРАВЕ»
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21:00-21:00 ОГНЕННОЕ ШОУ
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В течение дня 15 сентября
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«С Днём рождения любимый город!», перфоманс в троллейбусе
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«Гарадзенскі Скарабей», открытая выставка предметов старины
на пл. Советской
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«#Гродно – день города» молодежный патриотический квест от городского комитета ОО «БРСМ»
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Праздники в микрорайонах:
Октябрьский
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14:00-16:00
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«Любимому городу», площадки у учреждений образования:
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«Средняя школа №40 г. Гродно»;
|
«Гимназия № 4 г. Гродно»
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18:00
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«Ротонда АРТ», концертно-развлекательная программа на смотровой площадке по ул. Дарвина
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Ленинский
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14:00-17:00
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«Гродно – город, где сбываются мечты!», культурно-развлекательный праздник в микрорайоне «Форты» (площадка у здания «Гимназия № 2 г. Гродно»);
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15:00-18:00
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«Мой город – моя судьба», культурно-развлекательная программа для людей пожилого возраста на танцевальной площадке в ур. Пышки;
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«Мой город – сэрца Радзімы малой! », праздник микрорайона “Девятовка” на площадке у здания “Средняя школа № 27 г. Гродно”.