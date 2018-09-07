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АНОНС: Мероприятия, приуроченные к празднованию 890-летия г. Гродно

08.09.2018 — Разное | Светлы шлях  
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“Знакамітату гораду Беларусі – 890”

10-15 сентября

(понедельник-воскресенье)

 

Обзорные полеты на вертолёте МИ2 над городом Гродно от «Витебского аэроклуба имени А.К. Горовца»

(место старта полетов уточняется)

 

12 сентября

(среда)

 

Лютеранская Кирха Св. Иоанна

 (ул. Академическая, 7а)

19:00

«Песни народов мира», концертная программа камерного хора ГУК «Гродненская капелла»

 

13 сентября

(четверг)

 

Выставочный зал

(ул. Ожешко, 38)

18:00

«Мгновения Гродненской красоты», открытие фотовыставки заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного фотоклуба «Гродно»

«Центр Наследия»

(ул. Реймонта, 12)

18:00

«Гродненцы поют о Гродно», праздник

 

14 сентября

(пятница)

 

Памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в городском парке им. Ж.-Э.Жилибера

10:00

торжественная церемония возложения цветов и венков

Культурный центр «Фестивальный»

(ул.Тельмана, 4)

11.00

«Из Гродно с любовью», праздничный концерт на балконе и открытие персональной фотовыставки А.Лосминского (г. Гродно)

Открытие объектов

12:00

микрорайон «Ольшанка»

открытие детского сада

13:00

микрорайон «Ольшанка»

открытие мини-рынка

14:00

открытие детского дома семейного типа по ул. Волковича

14.00

Свято-Борисо-Глебская (Коложская) церковь

церемония специального гашения марки на конверте «Первый день»

(по отдельному плану)

«Тралейбус-чытальня», акция и экскурсионно-игровая программа в троллейбусе города

(маршрут движения будет опубликован дополнительно)

            с 12.00 до 16.00    

Мероприятия в библиотеках города

филиал № 2

ул. Белуша, 37

14:00

«Память в лицах: знаменитые уроженцы и деятели Гродно»

филиал № 4

ул. Домбровского, 55

11:00

«Гродно: знать, помнить, гордиться»: виртуальное путешествие

филиал № 7

ул. Комарова, 5

14:00

«Памяць патрэбна жывым», презентация книги Б. Ермашкевича

филиал № 6

пр. Космонавтов, 4а

13:30

«Я пою о сказочной земле», встреча с поэтом Татьяной Сучковой

 

Вход по пригласительным билетам

 

Большой зал ГУК «Гродненский областной драматический театр»

16:00

торжественное собрание и праздничный концерт

 

 15 сентября

(суббота)

 

с 8:00

 

праздничные богослужения в храмах города

8:50

ЦСК «Неман»

«Гродно-Друскининкай», торжественное открытие III Международного профсоюзного велопробега дружбы

11:55-12:00

праздничный перезвон колоколов во всех храмах города «Гарадзенскія званы»

ул. Советская

12:00-21:00

«ЗНАМЕНИТАЯ УЛИЦА ГРОДНО», иммерсионный уличный спектакль

12:00 торжественное открытие праздника (площадка у ЗАГСа)

открытие «Аллеи знаменитостей»;

открытие АРТ-объектов;

церемония закладки новых плит кинофильмов, снятых в городе на «Аллее кино» у молодежного центра «Гродно»;

«Дворики Гродно», открытие совместного проекта (выставки) Т. Скрипий и А. Сурова в культурном центре «Фестивальный»

по ул. Тельмана, 4;

«Я – знаменитый Гродненец», тематические фотозоны;

музыкальные и  «Арт-площадки» площадки у торгового дома «Неман» и у молодежного центра «Гродно»;

«Архивариус», интерактивная зона;

«Гарадзенскія турысты»;

«Гродно – это МЫ!», интерактивная фотозона от городского комитета ОО «БРСМ»;

танцевальный флешмоб «Бразильский ZOUK» (парные танцы) от Сергея Финского;

 «Город мастеров», выставка-ярмарка ремесленников и мастеров народного творчества.

пл. Советская

13:00

торжественная церемония открытия VI открытого ФЕСТИВАЛЯ СЫРА

13:00-17:00

«Цвет настроения – сырный», концертно-развлекательная программа

17:00-18:00

«Хиты Евровидения», программа от эстрадной вокальной студии «Миллениум» (г. Гродно)

18:00-19:00

«Любовь моя …», юбилейная сольная программа Заслуженной артистки Республики Беларусь ИННЫ АФАНАСЬЕВОЙ 

Концертная программа «ЗВЕЗДЫ ЕВРОВИДЕНИЯ В ГРОДНО»

ведущий программы: белорусский комментатор конкурса «Евровидение»

ЕВГЕНИЙ ПЕРЛИН (г. Минск)

19:00-21:55

при участии:

группы «АУРА» (авторы хитов конкурса «Евровидение»)

выступление Заслуженной артистки Республики Беларусь АЛЕНА ЛАНСКОЙ  (участник 2013 г.);

сольные программы от Петра Елфимова (участник 2009 г.), UZARI (участник 2015 г.), ТЕО (участник 2014 г.)

программа от РУСЛАНА АЛЕХНО

(участник 2008 г.)

22:00

праздничный САЛЮТ

22:10-22:20

показ 3Д-Мэппинг шоу «Гродно-890»

(на здании ул. Калючинская, 23)

22:20-23:00

выступление кавер-группы «ТЕНИ» (г. Гродно)

23:00-00:00

(с перерывами)

продолжение показа 3D-Mapping шоу «Гродно-890»

пл. Ленина

с 12:00 до 20:00

«Гарадзенскія прысмакі» гастро-фестиваль

(на протяжении всего гастро-фестиваля предприятия города выставят торговлю кулинарными изделиями, которые будут приготовлены и оформлены по фирменным гродненским рецептам. Кульминацией станет приготовление блюд на открытом огне на маленьких сковородках. Блюдо будет готовиться на глазах у зрителя. А также специально к 890-летию города испекут большой «Гродненский каравай».)

 

Концертно-развлекательная программа на большой сцене

«Сярэднявечная Гародня»

(при участии оркестра Гродненской областной филармонии под рук. Б.Мягкова, кавер-группы «СВОИ»,ВИА «Рейд» и др.).

«Гасцінная Гародня»

(при участии группы «Тихий час», «Вочы», подарок городу – сольная программа от ДЯДИ ВАНИ).

пл. Тизенгауза

с 12:00 до 17:00

спортивная площадка «КНИГА РЕКОРДОВ ГРОДНО»

«890 километров по Гродно», флэш-моб

«Силовой аттракцион» с чемпионом мира по пауэрлифтингу

АЛЕКСАНДРОМ КОДИСОМ

В программе мероприятий запланированы мастер-классы, проведение открытых тренировок, показательные выступления спортсменов, конкурсы, спортивные соревнования.

городской парк им. Ж.-Э.Жилибера

детский интерактивный праздник «ЗВОНОК В ДЕТСТВО»

с 12:00 до 21:00

«Книжные сокровища Беларуси» II фестиваль книги

(площадка у кукольного театра)

интерактивная игровая программа «ИГРЫ ПОКОЛЕНИЙ»

«ИГРОБОИ» анимационная программа от городского парка аттракционов на площадке «Автодром»

на летней эстраде концертная программа и фестиваль красок «Color Fest»

«Цвет настроения красно-зеленый»

площадка пионеров: развлекательные мероприятия, мастер-классы.

на территории парка расположены площадки от предприятий и организаций города, общественных объединений. А также аттракционы и игровые зоны.

Швейцарская долина

на протяжение дня зоологическое контактное шоу

«СЛЕДЫ НА ТРАВЕ»

21:00-21:00 ОГНЕННОЕ ШОУ

 

В течение дня 15 сентября

«С Днём рождения любимый город!», перфоманс в троллейбусе

«Гарадзенскі Скарабей», открытая выставка предметов старины

на пл. Советской

«#Гродно – день города» молодежный патриотический квест от городского комитета ОО «БРСМ»

Праздники в микрорайонах:

Октябрьский

 

14:00-16:00

«Любимому городу», площадки у учреждений образования:

«Средняя школа №40 г. Гродно»;

«Гимназия № 4 г. Гродно»

18:00

«Ротонда АРТ», концертно-развлекательная программа на смотровой площадке по ул. Дарвина

Ленинский

 

14:00-17:00

«Гродно – город, где сбываются мечты!»,  культурно-развлекательный праздник в микрорайоне «Форты» (площадка у здания «Гимназия № 2 г. Гродно»);

 

 

15:00-18:00

«Мой город – моя судьба», культурно-развлекательная программа для людей пожилого возраста на танцевальной площадке в ур. Пышки;

«Мой город – сэрца Радзімы малой! », праздник микрорайона “Девятовка” на площадке у здания “Средняя школа № 27 г. Гродно”. 

 

*в программе возможны изменения и дополнения

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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