АНОНС: Мероприятия, приуроченные к празднованию 890-летия г. Гродно

пл. Ленина с 12:00 до 20:00 «Гарадзенскія прысмакі» – гастро-фестиваль (на протяжении всего гастро-фестиваля предприятия города выставят торговлю кулинарными изделиями, которые будут приготовлены и оформлены по фирменным гродненским рецептам. Кульминацией станет приготовление блюд на открытом огне на маленьких сковородках. Блюдо будет готовиться на глазах у зрителя. А также специально к 890-летию города испекут большой «Гродненский каравай».) Концертно-развлекательная программа на большой сцене