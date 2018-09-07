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Танкофутбол, арт-объекты и фуд-корты: в Минске готовятся отмечать День танкиста
Новости Беларуси. В парке Победы всех приглашают на День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
200 гектаров превратили в настоящие тематические зоны. Организаторы приготовили более 100 фуд-кортов, 15 фотозон и арт-объектов, а также игровые, спортивные и детские площадки.
Так, самым юным гостям можно будет сыграть в танкофутбол и пройти мастер-класс по оригами, ребята постарше будут состязаться в киберсоревнованиях. Планируется, что гуляния в парке Победы начнутся в 14:00.
Алёна Козуб, организатор фестиваля «День танкиста-2018»:
Также в рамках фестиваля запланированы выступления звезд и эффектное пиротехническое шоу. Ожидается, что День танкиста в 2018 году посетит более 100 тысяч человек.
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Новости Беларуси. В парке Победы всех приглашают на День танкиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 200 гектаров превратили в настоящие тематические...
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