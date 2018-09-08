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Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки
Новости Беларуси. Почувствовать себя в роли космонавта, принять участие в раскопках и протестировать электротранспорт. В Минске прошел Фестиваль науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое мероприятие такого формата в нашей стране.
Через тернии к звездам. Паша уже с детства твердо знает, чего хочет. Заветная цель – стать космонавтом. Сегодня 10-летний мечтатель смог по-настоящему ощутить себя космическим путешественником.
Здесь же можно было соорудить телескоп, посетить лекции и мастер-классы. Но самое главное – попробовать профессию космонавта на вкус.
Лев Лупандин, участник:
Кстати, о роли Беларуси в космических исследованиях будут говорить уже 10 сентября на международном конгрессе. В Минск съедутся более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Не меньше посетителей и в робозоне. Здесь есть, чем удивить. Вот, например, 3D принтер. Из расплавленной пластмассы можно сделать любые фигурки. Даже чехол на телефон. Тут же можно изготовить робота и забрать его с собой.
Кристина Федорович, СТВ:
В Ботаническом саду только сегодня можно безнаказанно вести раскопки. В археологической зоне искали дубликаты эпохи неолита: керамику и орудия из кремния. Тут же найденное собирали воедино.
Мария Ткачева, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Особым спросом пользовался тест-драйв электротранспорта, а специально для фестиваля разработали миниатюрную версию ветряков. Так даже малыши смогли разобраться в их принципах работы. Как говорится, наука без ограничений по возрасту.
Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Кстати, каждый гость мог сделать свой научный прогноз на ближайшие 50 лет.
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Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки
Новости Беларуси. Почувствовать себя в роли космонавта, принять участие в раскопках и протестировать электротранспорт. В Минске прошел Фестиваль науки, сообщили...
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