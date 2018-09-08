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Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

08.09.2018 22:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Почувствовать себя в роли космонавта, принять участие в раскопках и протестировать электротранспорт. В Минске прошел Фестиваль науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первое мероприятие такого формата в нашей стране.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Через тернии к звездам. Паша уже с детства твердо знает, чего хочет. Заветная цель – стать космонавтом. Сегодня 10-летний мечтатель смог по-настоящему ощутить себя космическим путешественником.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Здесь же можно было соорудить телескоп, посетить лекции и мастер-классы.  Но самое главное – попробовать профессию космонавта на вкус.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Лев Лупандин, участник:
У нас тут представлена космическая еда. У нас тут ассортимент: борщ, мясо, крем-супа, пюре. Все идет в коробочках: здесь в комплекте идет пакетик, в который кладется тюбик с едой, в который заливается вода, и за счет этого еда разогревается.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Кстати, о роли Беларуси в космических исследованиях будут говорить уже 10 сентября на международном конгрессе. В Минск съедутся более 80 космонавтов и астронавтов из 17 стран.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Это мировое событие. У нас есть веские основания. Наша страна заявила себя как космическая держава. Мы доказали, что Беларусь достойна принимать такой конгресс, уже начинают приезжать космонавты.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Не меньше посетителей и в робозоне. Здесь есть, чем удивить. Вот, например, 3D принтер. Из расплавленной пластмассы можно сделать любые фигурки. Даже чехол на телефон. Тут же можно изготовить робота и забрать его с собой. 

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Кристина Федорович, СТВ:
Робот – друг человека. Так, обучившись на этом настольном манипуляторе, впоследствии можно собирать автомобили на крупном производстве.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

В Ботаническом саду только сегодня можно безнаказанно вести раскопки. В археологической зоне искали дубликаты эпохи неолита: керамику и орудия из кремния. Тут же найденное собирали воедино.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Мария Ткачева, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
Обычно в раскопе мы находим такие мелкие формы. Наша задача – восстановить целую форму, так как целая форма дает максимум информации про посуду, кот использовал древний человек.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Особым спросом пользовался тест-драйв электротранспорта, а специально для фестиваля разработали миниатюрную версию ветряков. Так даже малыши смогли разобраться в их принципах работы. Как говорится, наука без ограничений по возрасту.
Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Сегодня наше общество готово воспринимать науку, инновации, готова отдавать своих детей с самого раннего возраста в различные образовательные проекты, кружки. Мы постарались здесь собрать весь свет нашей страны, которая работает в этом направлении.

Кстати, каждый гость мог сделать свой научный прогноз на ближайшие 50 лет.

Что нашли при раскопках в Ботаническом саду, и какова на вкус еда космонавтов? В Минске прошёл Фестиваль науки

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почувствовать себя в роли космонавта, принять участие в раскопках и протестировать электротранспорт. В Минске прошел Фестиваль науки, сообщили...
 
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