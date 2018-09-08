"Cкажут, что соперник слабый, а не мы сильные". Футболисты сборной Беларуси - о победе над Сан-Марино

Сегодня сборная Беларуси одержала первую победу в Лиге Наций. «Белокрылые» разгромили Сан-Марино со счетом 5:0. После матча Станислав Драгун и Ренан Брессан рассказали о первой виктории на обновленном стадионе Динамо и ожиданиях от выездного спарринга со сборной Молдовы.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Лучший игрок матча у белорусов — полузащитник БАТЭ Станислав Драгун, отметившийся дублем в ворота гостей.

— Какой был настрой на сегодняшний матч?

— Главное, хорошо начать цикл и не облажаться. Постараться порадовать зрителей на новом стадионе. Пускай, пока к нему и есть вопросы.

— Сегодня ты играл очень высоко, это собственное решение или четкая тренерская установка?

— Тренер поставил задачу прессинговать как можно выше, быть перед оборонительной линией соперника, чтобы создавать плотность и врываться в штрафную.

— Соперник совсем слабенький?

— Все равно все скажут, что соперник слабый, а не мы сильные. Мы сделали то, что и должны были без всяких форс-мажоров. С моей стороны не этично обсуждать тренера Сан-Марино, но силы на молдаван у нас остались. Ничья не будет для нас положительным результатом. Будем бороться за победу, тем более, есть с кем. У Молдовы сильная команда, которая славится своим бойцовским характером и будет играть до последнего. Некоторые футболисты играют в топ-клубах, так что будет интересно.

Конечно, до хет-трика не хватило чуть-чуть, будем считать, что остальные голы я оставил для молдаван (улыбается).

Бразильский белорус Ренан Брессан говорит, что победа над Сан-Марино уже история.

— Главное, как сыграла команда, а не я. Впереди тяжелый матч, соперник амбициозный, нам нужно настроиться. Лига Наций — хороший шанс попасть на топ-турнир, все зависит от нас.

Новый стадион хорош, лучше старого однозначно. 13 тысяч болельщиков слышали все наши футболисты, сборную действительно хорошо поддерживают. Учитывая то, что мы играли с Сан-Марино, количество людей на трибунах впечатляет.