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"Я как бы был здесь как зритель". Криушенко - о старте сборной в Лиге наций и поведении фанатов

08.09.2018 22:49 — Разное | Tut.by  
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Наставник сборной Беларуси Игорь Криушенко не вспоминал про поражение от Люксембурга перед матчем с Сан-Марино (5:0) в Лиге наций и не настраивал подопечных на обновление рекорда по части самой крупной победы в истории команды, хотя его удалось повторить. Его коллега из Сан-Марино Франко Варрелла считает белорусов — по-спортивному хорошо воспитанными.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Криушенко: «Ну, я никогда не сравниваю с Люксембургом…»

— В общем-то, то, что ожидали от Сан-Марино, то мы и увидели, — сказал на пресс-конференции Игорь Николаевич. — Достаточно эшелонированная оборона. Единственное, они чуть поменяли схему — на 5−3−2. Пытались сыграть в контратаках через быстрый выход из обороны. Не дали мы им что-то такое серьезное создать. Да, были небольшие моментики на стандартах. Они возникали из-за нашего большого желания забить, когда сзади играли рискованно. Понятно, что, играя с более качественным соперником, мы себе такого не позволим.

Хотелось бы иметь реализацию повыше. Моментов создали много, много сил затратили на эту работу. А ведь через забитые голы приходит уверенность. Важно, что стартовали с уверенной победы. Надеюсь, задали ритм на весь турнир.

— В конце основного времени матча и в дополнительное сборная Беларуси поддерживала высокий темп и не останавливалась. От желания побить рекорд по части самой крупной победы? Повторить же его удалось.

— Нет, задачи побить какой-то рекорд не было. Хотели сыграть качественно и добиться победы, почувствовать какие-то взаимодействия, приобрести уверенность. Естественно, пришли зрители. Хотелось их порадовать, поэтому команда не останавливалась и играла до конца. Это положительный момент.

— Какие мысли перед поединком с Молдовой в гостях?

— Что-то конкретное говорить не буду. У них в составе есть футболисты, которые играют в достаточно неплохих клубах в Израиле, Италии, Португалии и России. Понятно, что легко не будет. Следующего соперника мы изучали. Завтра у нас день на восстановление, а послезавтра покажем и расскажем нашим игрокам о сильных и слабых сторонах Молдовы, то есть все нюансы игры соперника.

— На матч с Сан-Марино вы выставили атакующий вариант состава. Выйдут ли на встречу против Молдовы те же игроки либо будут коррективы?

— Сложно сказать, ведь завтра день на восстановление: слово за медицинским персоналом. Опять же, какие-то особенности соперника повлияют на решение о составе. Пока говорить конкретно достаточно сложно.

— На месте вашего коллеги из Молдовы как бы вы отнеслись к сборной Беларуси?

— К любому сопернику отношусь с уважением. Остальное нужно доказывать на футбольном поле, а выйти и заранее не уважать соперника — это неправильно. Очень часто спорт и, в частности, футбол за это наказывает. Поэтому с уважением, но без страха и с уверенность в своих силах.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Станислав Драгун, оформивший дубль, часто выдвигался вперед. Ваша установка или его инициатива?

— Мы играли в два инсайда — он и Брессан (а опорный полузащитник был один). Естественно, если зоны появлялись, они должны были заполнять их при атаках. Рад, что Стас удачно сыграл. У него и еще моменты были. Все это на тренировках отрабатывалось: действия в позиционной атаке, зоны входа определенных игроков. Понятно, что футбол — ситуационный вид спорта, поэтому какие-то моменты менялись, но общую картину выдержали.

— Вспоминали ли про проигранный матч Люксембургу в преддверии встречи с Сан-Марино? И в какой момент встречи с санмаринцами выдохнули?

— Ну, я никогда не сравниваю с Люксембургом… Каждая игра — отдельная история. Не буду вспоминать Люксембург, хотя там мы тоже могли забить. Могло все сложится по-другому. Ну как сложилось, так сложилось.

А здесь — вышли, забили первый гол. Он немножко раскрепостил. Было понятно, что пойдет. Единственное, скажу, долго мяч не шел в ворота. А ведь моменты создавали. При этом опасения, что что-то пойдет не так, не было.

— Сборная вернулась на стадион «Динамо». Ваши впечатления?

— Всегда приятно играть на новом стадионе. Приятно играть при большом скоплении болельщиков. Пусть сегодня где-то на половину был заполнен стадион, но все равно это приятно. Была слышна поддержка. На какие-то нюансы во время игры не обращаешь внимания, так как следишь за игрой и какими-то своими моментами. Мне сложно говорить. Я как бы был здесь как зритель.

Хороший стадион. Единственное, трибуны далековато от поля, учитывая то, что есть беговая дорожка. Но стадион и строился как легкоатлетический и футбольный. Этот нюанс будет откладывать отпечаток. А так, в общем-то, каких-то больших нареканий я не вижу.

 

 

 


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сектор Б-12, как и команда, старались сегодня «зажечь» стадион. Активные фанаты скандировали речевки по-белорусски, спели «Купалінку» и «Тры чарапахi» и вместе с тем зарядили речевку про то, «кто скачет». Думаете, у них после этого будут проблемы?

— Не знаю. Не люблю смешивать футбол с политикой, вот и все. Здесь люди приходят и, наверное, заранее готовят кричалки. Это их дело. Это самовыражение, поэтому… Не думаю, опять же, что будут какие-то серьезные моменты.

Варрелла: «В Беларуси очень высокий уровень спортивного воспитания»

— Мы никак не ожидали такого начала матча для себя, — признался Франко Варрелла. — Конечно, знали, что белорусы в большом порядке и о том, что они будут пытаться атаковать нас, задействуя защитников. Они пытались создавать численное преимущество на нашей половине поля. Первый гол нас очень сильно расстроил. Мы ненадолго потеряли уверенность в себе. Во втором тайме все было гораздо спокойнее для нас: играли гораздо сбалансированнее.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Удалось ли вам выжать все соки из Беларуси? Оправдала ли себя ставка на расстановку 3−5−2?

— Сложно говорить что-то о тактике. Нельзя сказать, что она была не очень хорошей. Проблема в том, что белорусы сыграли в три нападающих. А так как наши футболисты в чемпионате Сан-Марино не привыкли к такому, то… Вы сами понимаете, что такое чемпионат Сан-Марино. Нечего там смотреть. Так вот мы не ожидали, что часто будут возникать ситуации "три нападающих соперника против троих наших защитников". Рассчитывали, что будет "два в три".

— Как оцените шансы Беларуси на выход из группы?

— В Беларуси очень высокий уровень спортивного воспитания. Мы сегодня в этом убедились. Белорусы играют с классом, скоростью и плотностью. Эмоциональная составляющая также была на высшем уровне. Я думаю, что это им поможет в достижении поставленной цели.

Думаю, что сборная Люксембурга видит своей целью тоже выход из группы. Однако Беларусь мне кажется более монолитной командой, поэтому у нее есть преимущество.

 
 
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Игорь Криушенко не вспоминал про поражение от Люксембурга перед матчем с Сан-Марино (5:0) и не настраивал подопечных на обновление рекорда по части самой крупной...
 
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