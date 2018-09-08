Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон удостоился главной премии 75-го Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва Святого Марка». Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с режиссером мексиканского происхождения Гильермо дель Торо. Судьи отметили ленту «Рим» (Roma). Трансляция церемонии награждения велась онлайн на сайте фестиваля. Кинокартина произведена для платформы Netflix.



Фото: labiennale.org

Призом за лучший сценарий отмечены братья Джоэль и Итан Коэны за фильм «Баллада Бастера Скраггса» (The Ballad of Buster Scruggs).

Британская исполнительница Оливия Колман удостоена «Кубка Вольпи» как лучшая актриса за роль королевы Анны Стюарт в костюмированном фильме «Фаворитка» (The Favourite) греческого режиссера Йоргаса Лантимоса.

Уиллем Дефо получил «Кубок Вольпи» фестиваля как лучший актер за фильм «Ван Гог. На пороге вечности» (At Eternity’s Gate, 2018), в котором он сыграл голландского художника.

«Серебряных львов» Венеции получили француз Жак Одиар и грек Йоргос Лантимос.

Одиар удостоен «Серебряного льва Святого Марка» за фильм «Братья Систерс» (The Sister Brothers), тогда как гран-при жюри (второго «Серебряного льва») получил режиссер Йоргос Лантимос за картину «Фаворитка» (The Favourite).

«Братья Систерс» — это пародия на классический вестерн с Джоном Си Райли и Хоакином Фениксом в главных ролях.