В Египте подтвердили осуждение к смертной казни 75 человек

сообщает telegraf.by Отмечается, что суд вынес приговор еще в конце июля, однако его, согласно законам Египта, было подано на рассмотрение великого муфтия - высшего духовного лица в стране,telegraf.by

Среди приговоренных к смертной казни - лидеры движения Эссам аль-Эриан и Мохаммед Бельтаги, а также проповедник Сафват Хигази. Другие обвиняемые, среди которых духовный лидер движения Мухаммед Бади и десятки других, были приговорены к пожизненному заключению. Некоторые обвиняемые получили сроки от пяти до 15 лет.





Международная организация Amnesty International осудила эти приговоры, назвав судебный процесс "позорным".





Речь идет о 739 обвиняемых, которых обвиняют в убийствах и противозаконных протестных акциях в 2013 году. В результате беспорядков погибли восемь правоохранителей. По данным правозащитников, тогда погибли также около 800 протестующих.





Ранее сообщалось о предварительном приговоре к смертной казни 75 человек.









Напомним, в Японии казнили шесть остававшихся приговоренных к высшей мере наказания членов секты Аум Синрике.



