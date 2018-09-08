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В Египте подтвердили осуждение к смертной казни 75 человек

08.09.2018 22:12 — Разное | Партизан  
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Каирский уголовный суд в субботу, 8 сентября, подтвердил смертные приговоры для 75 человек, в числе которых лидеры запрещенного в стране движения Братья-мусульмане и сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, сообщает DW.

Отмечается, что суд вынес приговор еще в конце июля, однако его, согласно законам Египта, было подано на рассмотрение великого муфтия - высшего духовного лица в стране, сообщает telegraf.by
Среди приговоренных к смертной казни - лидеры движения Эссам аль-Эриан и Мохаммед Бельтаги, а также проповедник Сафват Хигази. Другие обвиняемые, среди которых духовный лидер движения Мухаммед Бади и десятки других, были приговорены к пожизненному заключению. Некоторые обвиняемые получили сроки от пяти до 15 лет.

Международная организация Amnesty International осудила эти приговоры, назвав судебный процесс "позорным".

Речь идет о 739 обвиняемых, которых обвиняют в убийствах и противозаконных протестных акциях в 2013 году. В результате беспорядков погибли восемь правоохранителей. По данным правозащитников, тогда погибли также около 800 протестующих.

Ранее сообщалось о предварительном приговоре к смертной казни 75 человек.


Напомним, в Японии казнили шесть остававшихся приговоренных к высшей мере наказания членов секты Аум Синрике.


 
 
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Каирский уголовный суд в субботу, 8 сентября, подтвердил смертные приговоры для 75 человек, в числе которых лидеры запрещенного в стране движения Братья-мусульмане...
 
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