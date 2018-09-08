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Фотофакт: драники любят везде! В Украине испекли 180-килограммовый драник
В маленьком украинском городе Коростень, что на Житомирщине, местные повара испекли драник рекордных размеров. Его длина составляет 1,62 метра, ширина — 1,2 метра, а высота — 8 сантиметров.
Фото: Радио Свобода
Картофельного гиганта, украшенного овощами, зеленью и даже калиной, отметили дипломом Книги рекордов Украины — предыдущий рекордсмен весил 138 килограммов,
В этом городе проходил Мижнароны фестиваль драников. Такой праздник стал визитной карточкой Коростеня, города с древней историей. Фестиваль проходит ежегодно в сентябре и привлекает многих туристов.
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В маленьком украинском городе Коростень, что на Житомирщине, местные повара испекли драник рекордных размеров. Его длина составляет 1,62 метра, ширина — 1,2 метра, а...
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