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Фотофакт: драники любят везде! В Украине испекли 180-килограммовый драник

08.09.2018 21:45 — Разное | Партизан  
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В маленьком украинском городе Коростень, что на Житомирщине, местные повара испекли драник рекордных размеров. Его длина составляет 1,62 метра, ширина — 1,2 метра, а высота — 8 сантиметров.


Фото: Радио Свобода
Картофельного гиганта, украшенного овощами, зеленью и даже калиной, отметили дипломом Книги рекордов Украины — предыдущий рекордсмен весил 138 килограммов, сообщает Радио Свобода.

В этом городе проходил Мижнароны фестиваль драников. Такой праздник стал визитной карточкой Коростеня, города с древней историей. Фестиваль проходит ежегодно в сентябре и привлекает многих туристов.


 
 
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В маленьком украинском городе Коростень, что на Житомирщине, местные повара испекли драник рекордных размеров. Его длина составляет 1,62 метра, ширина — 1,2 метра, а...
 
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