"Вы вор и лжец". Серена Уильямс была оштрафована в финале US Open за оскорбление судьи

Женский финал US Open между Сереной Уильямс и Наоми Осакой ознаменовался спорами американки с судьей Карлосом Рамосом и штрафом на гейм.



Серена Уильямс и Карлос Рамос. Фото: Reuters

Уже в первом сете Рамос сделал Уильямс предупреждение за подсказки тренера, что возмутило Серену.

— Вы обязаны извиниться. Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня есть дочь, потому я всегда выступаю за справедливость и ни за что не жульничаю. Я лучше проиграю, чем буду обманывать.

Уильямс также отметила, что ее тренер лишь поднял палец вверх, что нельзя считать нарушением. При этом на повторе было видно, что он двумя руками давал ей указания двигаться вперед.



Фото: Reuters

Во втором сете Серена вновь была предупреждена за то, что сломала ракетку и снова обратилась к судье.

— Вы задели мою репутацию, потому должны извиниться. Вы лжец. А еще вы вор, так как украли у меня гейм. Вы больше никогда не будете судить матчи с моим участием.

Судья оштрафовал ее на гейм за "вербальное оскорбление", после чего Серена отправилась к директору соревнований, заявив, что «мужчины постоянно позволяют себе слишком много, а она, как женщина, регулярно подвергается нападкам на US Open».



Серена Уильямс с судьей турнира Брайаном Ирли

После матча, который выиграла Осака, зрители начали гудеть, а японка в слезах извинилась перед ними.

— Знаю, что вы болели за Серену. Простите, что все так закончилось и спасибо, что посмотрели матч. Спасибо моей маме, которая всегда верила в меня. Здесь не хватает только отца, но он физически не может смотреть за моими матчами и просто прогуливается рядом с ареной. Я всегда мечтала сыграть против Серены Уильямс в финале US Open.



Серена Уильямс успокаивает Наоми Осаку. Фото: Reuters

После этой речи нынешний тренер Осаки Саша Бажин , который ранее был спарринг-партнером Серены Уильямс и Виктории Азаренко, не смог сдержать слез.

Серена Уильямс в завершающей речи признала, что Наоми Осака играла лучше и попросила зрителей прекратить гудение.

После игры судью Карлоса Рамоса увели с корта, не наградив, при том, что он не сделал в матче ни одной ошибки, а теннисистки даже ни разу не брали челлендж.