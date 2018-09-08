ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Вы вор и лжец". Серена Уильямс была оштрафована в финале US Open за оскорбление судьи

09.09.2018 01:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женский финал US Open между Сереной Уильямс и Наоми Осакой ознаменовался спорами американки с судьей Карлосом Рамосом и штрафом на гейм.


Серена Уильямс и Карлос Рамос. Фото: Reuters

Уже в первом сете Рамос сделал Уильямс предупреждение за подсказки тренера, что возмутило Серену.

— Вы обязаны извиниться. Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня есть дочь, потому я всегда выступаю за справедливость и ни за что не жульничаю. Я лучше проиграю, чем буду обманывать.

Уильямс также отметила, что ее тренер лишь поднял палец вверх, что нельзя считать нарушением. При этом на повторе было видно, что он двумя руками давал ей указания двигаться вперед.


Фото: Reuters

Во втором сете Серена вновь была предупреждена за то, что сломала ракетку и снова обратилась к судье.

— Вы задели мою репутацию, потому должны извиниться. Вы лжец. А еще вы вор, так как украли у меня гейм. Вы больше никогда не будете судить матчи с моим участием.

Судья оштрафовал ее на гейм за "вербальное оскорбление", после чего Серена отправилась к директору соревнований, заявив, что «мужчины постоянно позволяют себе слишком много, а она, как женщина, регулярно подвергается нападкам на US Open».


Серена Уильямс с судьей турнира Брайаном Ирли

После матча, который выиграла Осака, зрители начали гудеть, а японка в слезах извинилась перед ними.

— Знаю, что вы болели за Серену. Простите, что все так закончилось и спасибо, что посмотрели матч. Спасибо моей маме, которая всегда верила в меня. Здесь не хватает только отца, но он физически не может смотреть за моими матчами и просто прогуливается рядом с ареной. Я всегда мечтала сыграть против Серены Уильямс в финале US Open.


Серена Уильямс успокаивает Наоми Осаку. Фото: Reuters

После этой речи нынешний тренер Осаки Саша Бажин, который ранее был спарринг-партнером Серены Уильямс и Виктории Азаренко, не смог сдержать слез.

Серена Уильямс в завершающей речи признала, что Наоми Осака играла лучше и попросила зрителей прекратить гудение.

После игры судью Карлоса Рамоса увели с корта, не наградив, при том, что он не сделал в матче ни одной ошибки, а теннисистки даже ни разу не брали челлендж.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женский финал US Open между Сереной Уильямс и Наоми Осакой ознаменовался спорами американки с судьей Карлосом Рамосом и штрафом на гейм.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open 20-летней Наоми Осака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика