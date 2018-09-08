Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open 20-летней Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла первый в своей карьере турнир «Большого шлема», одолев в финале US Open американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.



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Осака уверенно начала матч и уже в третьем гейме сделала брейк. Уильямс проиграла и на своей следующей подаче, что позволило японке вырваться вперед со счетом 4:1. В шестом гейме у американки было два брейк-пойнта, но она не смогла их реализовать. Таким образом, первый сет Наоми выиграла довольно легко — 6:2. Он продолжался всего 35 минут.



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Куда упорнее шла борьба во втором сете. В четвертом гейме американка сделала брейк и повела 3:1, но это лишь мотивировало Осаку, которая затем сильно прибавила. Он сразу же сделала обратный брейк, затем еще один, после чего Серена Уильямс окончательно вышла из себя.

По ходу матча Уильямс часто спорила с судьей, называла его лжецом, а после того, как была оштрафована на гейм, обвинила судью в воровстве и пригрозила ему тем, что он больше никогда не сможет судить ее поединки.

«Вы вор и лжец». Серена Уильямс была оштрафована в финале US Open за оскорбление судьи



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Следующий гейм Серена выиграла вчистую, но Осака смогла довести матч до победы на своей подаче — 6:2, 6:4. К сожалению, церемония награждения была испорчена гулом болельщиков, что довело японку до слез. После этого Уильямс попросила своих поклонников прекратить это.

Таким образом, японка проиграла на турнире лишь один сет — в матче против Арины Соболенко.



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По пути к финалу Наоми Осака одолела Лауру Зигемунд, Юлию Глушко, Александру Саснович, Арину Соболенко, Лесю Цуренко и Мэдисон Киз.

В финале процент попадания ее первой подачи был равен 74. Она сделала лишь одну двойную ошибку при шести эйсах.

Отметим, что тренером Осаки является бывший спарринг-партнер Виктории Азаренко немец Саша Бажин .