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9 сентября. События и люди

09.09.2018 05:38 — Разное | Аргументы и факты  
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9 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день журавля.

Международный день красоты (отмечается с 1995 года по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии).

Беларусь - День танкиста.

Таджикистан - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Анфиса, Рябинник. Птицы первыми лакомятся ягодами рябины. Рябины уродилось много - к мокрой осени и суровой зиме.

РОДИЛИСЬ:

1737 Луиджи (Алоизий) ГАЛЬВАНИ, итальянский анатом и физиолог. Один из основателей учения об электричестве.

1769 Иван Петрович КОТЛЯРЕВСКИЙ, украинский писатель, основоположник современной украинской литературы. Написанная им в 1798 году комическая поэма «Энеида» стала первым литературным произведением на украинском языке.

1828 Лев Николаевич ТОЛСТОЙ, граф, великий российский писатель. Толстой является самым переводимым в мире писателем, его произведения переведены более чем на 320 языков. А роман «Анна Каренина» внесён в учебники по психологии как самый известный ошибочный психоанализ поступков человека.

1916 Керк ДУГЛАС (Иссур Данилович ДЕМСКИ), американский актёр. Отец актёра Майкла Дугласа.

1918 Борис Владимирович ЗАХОДЕР, российский поэт, переводчик. «Винни-Пух», «Мэри Поппинс», «Питер Пэн» впервые были изданы в СССР в переводах Заходера и стали классическими.

1930 Надежда Васильевна РУМЯНЦЕВА, российская актриса.

1960 Хью Джон Мунго ГРАНТ, английский актёр. Принципиальный холостяк. У него дочь 2011 г.р. от мимолетной связи с китаянкой Тинглан ХОНГ. Как зовут девочку, неизвестно, так как Грант через суд запретил оглашать имя дочери в прессе всего мира.

1966 Адам Ричард СЭНДЛЕР, американский актёр. Его предки родом из России. У него две дочери.

1986 Кети (Кетеван Андреевна) ТОПУРИЯ, вокалистка группы «А-Студио». Её отец был неоднократно судимым за убийство и разбои. Кети в разводе, дочь Оливия.

СОБЫТИЯ:

1776 Континентальный Конгресс переименовал Объединённые колонии Америки в Соединённые Штаты Америки.

1913 На аэродроме в Киеве российский военный лётчик Пётр НЕСТЕРОВ на самолёте «Ньюпор-4» впервые в мире выполнил пилотажную фигуру, впоследствии названную «петлей Нестерова» («мёртвая петля»). Некоторые утверждают, что первым исполнителем этого трюка был французский пилот Адольф ПЕГУ, даже приводится дата - 6 сентября 1913 года. На самом же деле Пегу продемонстрировал 21 сентября полёт в положении вниз головой.

1970 В Тольятти был начат выпуск автомобилей «Жигули» первой модели («копейка»). За всё время их производства (с 1970 по 1983 годы) было выпущено 2.702.657 малолитражки «ВАЗ-2101».

1974 В США быка продали за рекордную сумму - $2,5 млн.

1976 Умер председатель ЦК Коммунистической партии Китая МАО ЦЗЕДУН. Он говорил: «Коммунизм не имеет ничего общего с любовью. Коммунизм - превосходный молоток, который мы используем, чтобы уничтожить нашего врага».

1984 В Москве открылся безлимитный поединок до 6 побед за мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием КАРПОВЫМ и претендентом Гарри КАСПАРОВЫМ. До матча соперники встречались лишь трижды, и все партии завершились вничью. Затянувшийся матч был скандально прерван по решению президента ФИДЕ Кампоманеса при счёте 5:3 в пользу Карпова, но последние три победы одержал Каспаров.

 
 
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