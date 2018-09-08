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В Белостоке задержаны мужчины, заложившие взрывчатку в торговом центре
09.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Это сотрудники центра, им грозит до десяти лет лишения свободы,
Сотрудники полиции задержали двое мужчин, подозреваемых в закладваньни бомбы в торговом центре в Белостоке. Примитивное взрывное устройство
В понедельник в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из помещений администратора торгового центра. Взорвалась часть примитивной бомбы, скорее всего петарда, однако это не привело к взрыву бутылок с бензином.
Тогда в комнате находился один работник, но он не пострадал. Полиция выяснила, что 65-летний сотрудник торгового центра попросил создать взрывчатку своего молодого коллегу. Следователи определяют мотивы установки бомбы.
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Это сотрудники центра, им грозит до десяти лет лишения свободы, пишет Польское радио. Сотрудники полиции задержали двое мужчин, подозреваемых в закладваньни...
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