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У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

09.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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В конце октября в Москве пройдет самое масштабное в России мероприятие для барберов. Ожидается, что в этом году участниками и гостями Russian Barber Week станут не менее 10 тысяч человек. Сюда съедутся известные мужские парикмахеры со всего мира, а лучшие из них проведут мастер-классы. В эту кагорту профессионалов попал и юный барбер из Бреста. Знакомьтесь: Жене Юхновичу всего 13 лет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера
О Жене стали говорить как о парикмахере-вундеркинде после его победы на международном фестивале красоты «Золотой подснежник». На конкурсе, который проходил в Гомеле этой весной, он взял высшую награду в номинации «Hair Tattoo. Фигурный выстриг волос» и тем самым утер нос конкурентам гораздо старше его. Это событие принесло брестскому школьнику известность и востребованность. 

Сегодня юного парикмахера постоянно зовут в гости самые крутые барбершопы страны с просьбой провести у них мастер-класс. О том, как же получилось так, что он превзошел в профессии многих взрослых, Женя рассказал Zarya.By на встрече в «Hi-Fi»: сеть этих парикмахерских принадлежит его маме Татьяне. 

На интервью он прибежал сразу же после уроков, мальчик учится в кадетском классе в 35-й школе.

– Женя, давай с самого начала. В каком возрасте ты впервые взял парикмахерские ножницы в руки?

– Кажется, мне было лет 9. В первый раз я подстриг своего дедушку. Обычно он стрижется налысо, и я решил выбрить ему на затылке смайлик (смеется). Потом мы, естественно, рисунок сбрили, так как шли на свадьбу. В общем, это и было начало. Я стал приводить в парикмахерскую своих друзей в качестве моделей и учился на них стричь. Меня учили все: и мама, и дядя – известный в Бресте барбер Саша Панасюк. Со временем люди сами стали приходить ко мне на стрижки. Сегодня у меня уже есть много постоянных клиентов. Самому маленькому из них нет еще и годика, а самому старшему из тех, кого я стриг, было на тот момент, кажется, 92 года.

– А люди не боятся твоего возраста? 

– Нет, ко мне постоянно приходят и предприниматели, и директора. И еще сыновей своих приводят. Те, с кем я уже работал, абсолютно не волнуются, знают, что подстригу хорошо. Возраст мешает пока лишь в одном – принимать участие в конкурсах. Вот сейчас хотел поехать на чемпионат в Польшу, а мне отказали в участии. Просто они не видели моего инстаграма, куда я выкладываю все свои работы!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– Но не всё же приходит сразу. Кстати, а кто больше всех натерпелся, пока ты набивал руку?

– Мой самый лучший друг Рома. Сразу после школы мы шли ко мне домой, где я полностью «разрисовывал» ему голову: то красил, то выбривал. Делал самые невероятные стрижки. И его родители всегда очень спокойно к этому относились. А у одного моего знакомого папа – военный, и, представляете, я выбрил ему сбоку паутину, а сзади робота. Посмотрев на себя в зеркало, он сказал: «Слава Богу, что папа пока в командировку уехал!».

– Родители часто рассказывают истории о парикмахерских шедеврах своих детей. Моя сестра, например, в пять лет под корень обрезала себе челку. У тебя такое было?

– Нет, но такое было у старшей сестры. Она моему брату-двойняшке тоже полностью обстригла челку. Но дальше этого эксперимента у нее дело не зашло. Она не хочет быть парикмахером, как мама или дядя. И брат не хочет. Мама научила его красить девушек, но для него это не более чем хобби. Парикмахером в нашей семье хочу быть только я. Ну, и мои младшие двоюродные братья. Одному – пять лет, а второму – три. И они уже вовсю меня бреют.

– И ты не боишься довериться таким малышам? 

– Абсолютно нет (смеется). Старший недавно выбрил мне виски настоящей бритвой, а младший легко может пройтись машинкой по всей голове и делает это очень даже ничего. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– У тебя есть брат-двойняшка. Наверное, это удобно, если ты вдруг пожелаешь сменить прическу, ведь всегда можно сперва поэкспериментировать на нем?

– Мы не очень похожи с братом, он, например, выше меня почти на голову. Поэтому такое не прокатывает. Хотя брата я стригу постоянно. Не могу смотреть на него заросшего и постоянно пытаюсь усадить в кресло, а он часто упирается, не любит стричься.

– Женя, а были моменты, когда ты накосячил и тебе было неловко за то, как ты подстриг? 

– Был случай, когда я незапланированно побрил клиента налысо. Но это произошло не по моей вине. Парню было лет 16. Сидя в кресле, он стал учить меня, как надо стричь, а потом попросил убрать с висков волосы. Я ему пытался доказать, что будет некрасиво, но переубедить не смог и в итоге сделал так, как он хотел. Естественно, такой вариант его не устроил, и он стал возмущаться: «И что ты мне сделал? Мне не нравится, давай теперь налысо». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– А у тебя есть табу: чего ты никогда не будешь делать как парикмахер? Например, стричь шикарные волосы коротко?

– Если человек хочет, я делаю. Но перед этим всегда пробую договориться, предлагаю то, что ему будет больше идти.

– А если клиент говорит: «Я сам не знаю, что хочу»?

– А почти всегда так и бывает. Многие говорят: «Стриги, как хочешь» или «Сделай так, чтобы мне шло». Большинство людей доверяют мне и потом не разочаровываются. Получается круто. 

– А как ты понимаешь, что человеку идет? 

– Все зависит от формы лица, головы и структуры волос. На самом деле есть множество нюансов. Всему этому я учился у опытных мастеров, что-то узнавал на собственном опыте. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– Говорят, хороший парикмахер – это тонкий психолог. Ты согласен?

– Полностью. С клиентами нужно уметь разговаривать. Бывают люди, которые, кажется, только и приходят в парикмахерскую, чтобы поговорить, и им не важно, что ты сделаешь с их волосами. За работой я и сам не очень люблю молчать.

– И о чем ты с ними говоришь? Не о школе же? 

– Не о школе, конечно (улыбается). Стараюсь раскрутить клиента так, чтобы он больше рассказывал о себе. Ой, это целая наука на самом деле. На Youtube есть множество роликов на эту тему, советов от известных парикмахеров. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– А в школе как относятся к твоему увлечению?

– Учителя хвалят. А большая часть ребят стрижется у меня. Раньше они ходили в какую-нибудь «Светлану», назовем это так, где им просто забривали полголовы. Когда я такое видел, подходил к ним, просил отращивать волосы, чтобы можно было исправить форму и сделать нормальную стрижку. Сейчас они ходят только ко мне.

– А своих учителей ты стрижешь? 

– Да. Стригутся и учителя. Благодаря мне наш трудовик ходит сейчас с очень классным помпадуром.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– Женя, а что тебя больше расстраивает: когда получаешь плохую отметку в школе или тебе ставят низкий балл на конкурсе?

– Ни то и ни другое. Я учусь хорошо. И у меня пока не было невысокого балла на конкурсе. Честно говоря, у меня пока и конкурс-то был всего один. После него меня стали везде приглашать с мастер-классами. Последний я провел в Минске в салоне «Esquire», куда меня позвал их топ-мастер, с ним мы познакомились на «Золотом подснежнике». А в октябре собираюсь в Москву на Russian Barber Week, где тоже буду проводить мастер-класс. Волнительно, конечно, ведь там с мастер-классами будут люди, чьими работами я вдохновляюсь. Например, всемирно известный барбер Джош Ламонака. 

– Как ты получил приглашение на такое крупное мероприятие? 

– Все очень просто. Меня позвала фирма Lock Stock & Barrel –производитель мужской косметики для волос, а также академия Simushka – одна из лучших российских школ для барберов. А узнали они обо мне из моего инстаграма.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– Можешь показать последние фотографии своих работ?

– Конечно (достает телефон). Но поделиться ими пока не могу, до конкурса нельзя нигде публиковать. Это работы на международный чемпионат парикмахерского искусства «Star Time», где я буду принимать участие как вип-мастер, потому что уже завоевывал первое место. Соревнования пройдут в Бресте в конце сентября. Как раз вчера я закончил подготовку к ним, сделав на конкурс три прически: брит-поп, удлиненный кроп, а также кроп с очень необычными переходами и текстурой. На такой смелый эксперимент я уговорил моего хорошего друга Тенгиза. В завершении образа поставил ему на голове рога, а потом из баллончика покрасил волосы в красный цвет.

– Действительно здорово! Но на всех этих конкурсах прически очень далеки от реальной жизни. А какую самую необычную стрижку тебе приходилось делать не модели, а обычному клиенту? 

– Насчет стрижек не скажу, так как они все похожи друг на друга, только формы разные. Зато могу назвать самую необычную hair tatoo. Больше всего мне запомнилось, как я выбривал акулу. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58683.php

У 13-летнего парикмахера из Бреста хотят учиться взрослые мастера

– А много у нас в Бресте людей, готовых на смелые эксперименты со своей внешностью?

– Не так много, как хотелось бы. Надо хорошенько постараться, чтобы найти. В основном, это дети. Причем сами родители приводят их ко мне с просьбой сделать что-нибудь креативное. А взрослые, наоборот, боятся экспериментов. Мужчины говорят, что их потом засмеют. И предпочитают обычно что-то олдскульное. Я, кстати, делаю просто офигенную классику.

– Женя, напоследок расскажи, какие прически сейчас в моде? 

– Кроп, брит-поп. Плюс еще удлиненные стрижки, когда волосы простригаются по всей длине и лежат назад.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В конце октября в Москве пройдет самое масштабное в России мероприятие для барберов. Ожидается, что в этом году участниками и гостями Russian Barber Week станут не менее 10...
 
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