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Лукашенко с Колей вывели свою команду в лидеры лыжероллерной эстафеты

09.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске прошел спортивный праздник. На старт лыжероллерной эстафеты вышел президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с командой Национального олимпийского комитета, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Зажигательная музыка, гул болельщиков возле Дворца спорта слышались с утра. На дистанцию Александр Лукашенко прибыл на лыжероллерах. Вслед за президентом на роликах приехал и его сын Николай. Хорошая разминка, а еще – проверка трассы перед стартом.

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино вспоминает – когда впервые приехала из Санкт-Петербурга в Минск, наблюдала такой же забег с участием президента. Сегодня она с Александром Лукашенко в одной команде.

«Большая честь выступать на таких соревнованиях, в такой команде. Это впечатления на всю жизнь. Я горжусь, что выступала в такой команде», – сказала спортсменка.

Первыми на дистанцию вышли студенты столичных вузов и любители. За ними – именитые спортсмены, силовики и чиновники.

«Так получилось, что сегодня я только в качестве болельщика. А вообще я очень люблю спорт, я много лет занималась спортом. Для каждого человека это важно, потому что это здоровье», – поделилась впечатлениями глава администрации президента республики Наталья Кочанова.

Дистанция чуть меньше трех километров. В квартете Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко стал замыкающим и вывел свою команду на первое место. Следом финишировала сборная Комитета госбезопасности и Минспорта.

«Не только в этой эстафете, министр спорта должен везде учувствовать. Но это не простая, сложная работа. Быть министром или спортсменом? И министром, и спортсменом», – отметил министр спорта и туризма республики Беларусь Сергей Ковальчук.

А после состоялся масс-старт, в котором свою выносливость мог проверить любой желающий.

Помимо эстафетных гонок в Минске прошли выступления по спортивным танцам, силовому экстриму, воркауту, парковому волейболу и фигурному катанию на велосипедах.



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Теги: Минск
 
 
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