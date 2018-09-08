Бюджетные и симпатичные. Топ минских квартир, в которые можно заселиться после покупки

Найти недорогую квартиру с хорошим ремонтом, в которую можно заехать после покупки, та еще задача. Обычно же как бывает: или цена кусается, или ремонт не нравится. REALTY.TUT.BY изучил риэлтерские базы и нашел варианты «заезжай и живи».

Чигладзе, 2

Квартира-студия в кирпичном доме 1970 года постройки. Площадь жилья всего 21 квадратный метр, зато в ремонт вкладываться не нужно. Продают квартиру за 42,2 тысячи долларов в эквиваленте.













Лермонтова, 20

В квартире остается вся мебель. Вам только нужно перевезти свои личные вещи, говорится в объявлении о продаже этой двухкомнатной квартиры. Жилье расположено в доме 1960 года постройки. Площадь квартиры — 43 квадратных метра. Цена — 59,5 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: t-s.by



Фото: t-s.by



Фото: t-s.by

Кулешова, 4А

Двухкомнатная квартира расположена в кирпичном доме на первом этаже. Площадь жилья — 42 квадратных метра. В объявлении говорится, что в квартире сделан новый ремонт. Цена — 48,9 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: re.kufar.by



Фото: re.kufar.by



Фото: re.kufar.by



Фото: re.kufar.by

Стахановская, 20\2

Двухкомнатная квартира расположена на 4-м этаже кирпичного дома. Ее площадь — 43 квадратных метра. «Везде установлены деревянные стеклопакеты, на полу ламинат, металлическая входная дверь, межкомнатные — МДФ. Остается вся мебель, кухня с бытовой техникой, холодильник, стиральная машина, карнизы, шторы, ранеты, люстры. В квартире есть компактные шкафы-купе для хранения вещей. Вам не придется захламлять комнаты, все грамотно продумано», — рекламируется квартира. Цена — 59 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото:re.kufar.by



Фото:re.kufar.by



Фото:re.kufar.by

Грицевца, 6

Однокомнатная квартира в кирпичном доме 1960 года постройки. В доме был сделан капремонт. Площадь квартиры — 29 квадратных метров, в ней аккуратный ремонт. Стоит жилье 42,8 тысячи долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Уборевича, 130

Это четырехкомнатная квартира, и она все же потребует небольших вложений. Но цена у нее хорошая — 55 тысяч долларов в эквиваленте. Площадь квартиры — 59 квадратных метров, расположена в панельном доме 1967 года постройки.



Фото: realt.by



Фото: realt.by