Завтрак, от которого не потолстеешь. Рецепты хачапури и сырничков с рисовой мукой

Диетологи часто говорят о том, что пшеничная мука — это вредно, а заодно рассказывают о ее полезных альтернативах. Сегодня укладываем на лопатки рисовую муку и разбираем, что же из нее можно приготовить на завтрак.

Ленивый хачапури



Источник рецепта и фото: instagram.com/turbo_mari

Ингредиенты: плотный творог 3−5% жирности — 120 г;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 40 г;

рисовая мука — 30 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль по вкусу;

зелень по вкусу.

Как готовим?

Смешать до однородной массы все ингредиенты, кроме муки. После постепенно всыпать муку и снова тщательно вымешать. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла, выложить тесто блином и жарить с двух сторон на маленьком огне под крышкой.

Сладкие сырники



Источник рецепта и фото: instagram.com/turbo_mari

Ингредиенты: плотный творог 3−5% жирности — 150 г;

желток — 1 шт.;

рисовая мука — 30 г;

сахар — 1−2 ч. л.

Как готовим?

Хорошенько вымешать тесто и мокрыми руками сформировать небольшие сырники. Выложить их на разогретую и смазанную небольшим количеством масла сковороду. Через 1−2 минуты перевернуть, уменьшить огонь почти до минимума и накрыть крышкой. Готовые сырники подавать с джемом и сметаной.

Сырники со шпинатом



Источник рецепта и фото: instagram.com/turbo_mari

Ингредиенты: плотный творог 3−5% жирности — 150 г;

сыр — 30 г;

рисовая мука — 30 г;

желток — 1 шт.;

шпинат — 30−50 г;

зелень, соль по вкусу.

Как готовим?

Все смешать, мокрыми руками сформировать сырники и выпекать на сковороде, смазанной каплей любого масла. Подавать со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!