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Завтрак, от которого не потолстеешь. Рецепты хачапури и сырничков с рисовой мукой

09.09.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Диетологи часто говорят о том, что пшеничная мука — это вредно, а заодно рассказывают о ее полезных альтернативах. Сегодня укладываем на лопатки рисовую муку и разбираем, что же из нее можно приготовить на завтрак.

Ленивый хачапури


Источник рецепта и фото: instagram.com/turbo_mari

Ингредиенты:

  • плотный творог 3−5% жирности — 120 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твердый сыр — 40 г;
  • рисовая мука — 30 г;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • соль по вкусу;
  • зелень по вкусу.

Как готовим?

  1. Смешать до однородной массы все ингредиенты, кроме муки.
  2. После постепенно всыпать муку и снова тщательно вымешать.
  3. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла, выложить тесто блином и жарить с двух сторон на маленьком огне под крышкой.

Сладкие сырники


Источник рецепта и фото: instagram.com/turbo_mari

Ингредиенты:

  • плотный творог 3−5% жирности — 150 г;
  • желток — 1 шт.;
  • рисовая мука — 30 г;
  • сахар — 1−2 ч. л.

Как готовим?

  1. Хорошенько вымешать тесто и мокрыми руками сформировать небольшие сырники.
  2. Выложить их на разогретую и смазанную небольшим количеством масла сковороду.
  3. Через 1−2 минуты перевернуть, уменьшить огонь почти до минимума и накрыть крышкой.
  4. Готовые сырники подавать с джемом и сметаной.

Сырники со шпинатом


Источник рецепта и фото: instagram.com/turbo_mari

Ингредиенты:

  • плотный творог 3−5% жирности — 150 г;
  • сыр — 30 г;
  • рисовая мука — 30 г;
  • желток — 1 шт.;
  • шпинат — 30−50 г;
  • зелень, соль по вкусу.

Как готовим?

  1. Все смешать, мокрыми руками сформировать сырники и выпекать на сковороде, смазанной каплей любого масла.
  2. Подавать со сметаной или греческим йогуртом. Приятного аппетита!
 
 
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Сегодня укладываем на лопатки рисовую муку и разбираем, что же из нее можно приготовить на завтрак.
 
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