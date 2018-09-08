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Завтрак, от которого не потолстеешь. Рецепты хачапури и сырничков с рисовой мукой
Диетологи часто говорят о том, что пшеничная мука — это вредно, а заодно рассказывают о ее полезных альтернативах. Сегодня укладываем на лопатки рисовую муку и разбираем, что же из нее можно приготовить на завтрак.
Ленивый хачапури
Ингредиенты:
Как готовим?
Сладкие сырники
Ингредиенты:
Как готовим?
Сырники со шпинатом
Ингредиенты:
Как готовим?
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Сегодня укладываем на лопатки рисовую муку и разбираем, что же из нее можно приготовить на завтрак.
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