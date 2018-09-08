Белорускам предлагают 7 тысяч евро за 2 недели проституции. Как избежать сексуального рабства?

В популярном инстаграм-аккаунте (более 2 тысяч подписчиков), посвященном работе во Франции, мы наткнулись на странное предложение — «7000 евро за две недели работы в Париже». Характер работы и род деятельности не указан. Только требования: девушки 18+, гражданки России, Украины и Беларуси.



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Мы связались с аккаунтом, чтобы уточнить условия — а в ответ нам предложили работу девушки по вызову с почасовой оплатой 250 евро за две недели. В «агентстве» пояснили: 125 евро получает «работодатель», 125 — девушка. Подарки и презенты от посетителей работница, со слов «агента», оставляет себе.

Как разоблачить сутенеров и не попасть в сексуальное рабство, рассказала Анна Скорая — руководитель инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей Программы «Ла Страда».

Вводим в курс дела: что о работе рассказывает «агентство»

В нашем случае «агентство» не скрывало, что заниматься придется проституцией. Объяснили все четко и понятно: работа начинается примерно в 10.00 и заканчивается к 00.00, но бывают форс-мажоры. В день 5−6 клиентов, за одного девушка получает 250 евро (половину оставляет себе, половину — «агентству»). Дополнительные услуги (о них в «агентстве» не рассказали) посетитель оплачивает сам и оставляет сверхурочные работнице притона.













































Часто «работодатели» заманивают девушек работать якобы моделями, танцовщицами в клубах, в шоу-группах. Конечно, не все подобные объявления — от сутенеров, но надо быть очень бдительными и перепроверять информацию. Мы всегда рекомендуем обратиться к консультантам Программы «Ла Страда» до выезда.

«Агентство» обещает сделать визу, но в предложении две ошибки, и не грамматические

Шенген «агентство», исходя из переписки, оформляет прямо в Санкт-Петербурге. Здесь работники Программы «Ла Страда» нашли сразу две ошибки:

Шенген — это не рабочая виза! По Шенгену можно только путешествовать или пребывать в командировке. Визу белорусы могут получить в Беларуси. Исключения составляют лишь случаи, когда какого-либо посольства или консульства нет в Беларуси.

Что обычно ожидает девушку, которая на подобное согласится?

Первое, что сделают «работодатели» по приезде к так называемому месту работы — это отберут паспорт под предлогом «так надежнее» — у нас не украдут, у нас не пропадет или «надо оформить какие-то документы». Так девушка попадает в полную зависимость.

Чаще всего она находится в иностранном государстве, где легальное трудоустройство возможно только по рабочей визе. Работодатели говорят, что им нужны паспорта для того, чтобы поменять тип визы — туристическую/гостевую на рабочую. Девушки чаще всего не знают, что, находясь за границей, это сделать невозможно.

Важно! Компетентным органом, который выдает визы, и рабочие в том числе, является посольство именно той страны, где планируется трудоустройство. Так, если работа на территории Франции, то и рабочую визу нужно получать в Посольстве Франции, причем возможна только личная подача документов.

Практика показывает: ни одно обещание, данное при переписке, не будет выполнено. Так, часто обещают организовать бесплатный для девушки трансфер к месту работы, обеспечить комфортабельным жильем с одноместным расселением, бесплатным питанием в ресторане заведения.

В действительности же апартаменты оказываются убогими лачугами. Вместо одноместного расселения девушки заперты по несколько человек в одной комнате без окон, ключ от которой будет только у «хозяина».

Санитарные условия помещений чаще плохие. За девушками осуществляется постоянный контроль. Самостоятельно передвигаться они не могут.

До того как девушки приступят к работе, часто сулят бесплатные фотосессии (наше «агентство» обещало провести фотосессию в Санкт-Петербурге). Но ни один вербовщик не скажет, что именно эти фотографии будут использовать для того, чтобы девушку запугать, шантажировать и принуждать работать, иначе поступят угрозы выслать эти фото близким девушки с подробным рассказом, чем она занимается.

Ни о каких выходных речи не будет, у девушки не будет права выбирать, с какими клиентами общаться, а с какими — нет. И это самое настоящее рабство.

Как вербовщики отслеживают девушек в соцсетях и почему не боятся вот так напрямую вербовать их как секс-работниц?

— Вербовщики, с одной стороны, смело работают в соцсетях, но в то же время действуют очень аккуратно. Например, при малейшей опасности прекращают общение в соцсети, закрывают текущий аккаунт, открывают новый и начинают новые беседы с целью вербовки.

По их аккаунту не всегда легко отследить, где они находятся, какую фирму представляют. Непонятно, где они находятся, кто они, их гражданство. При подаче на них заявления меры могут быть применены (мгновенная блокировка аккаунта, оперативно-разыскные мероприятия и т.п.), если они находятся на территории Беларуси. А если они за границей, то такие меры могут принять лишь соответствующие органы страны, где они находятся.

Что грозит за проституцию и сутенерство? Возможно ли завести уголовное или административное дело по следам такой переписки?

— Такая переписка может стать основанием для написания заявления в компетентные органы, по этому заявлению органы должны будут провести проверку, и если будут выявлены факты нарушения законодательства, то будет возбуждено дело — административное или уголовное, в зависимости от состава преступления.

Еще важно где совершается преступление. В случаях, если вас вербуют представители другой страны, белорусские компетентные органы проведут предварительную проверку и направят материалы дела коллегам в ту страну, где совершается преступление.

С подобными ситуациями консультанты Программы «Ла Страда» хорошо знакомы — их в практике было немало. Сейчас, как мы видим, вербовщики используют в основном социальные сети как канал поставки «живого товара».

Чтобы обезопасить себя и не попасть в сексуальное рабство, перед выездом на работу за границу свяжитесь с консультантами Программы «Ла Страда». Все консультации бесплатны. Электронный адрес — consultation@lastrada.by. Можно позвонить на инфолинию по безопасному выезду и пребыванию за границей — 113 (для бесплатных звонков со стационарных телефонов на территории Беларуси). Для звонков с мобильного телефона — номер 7113 (оплачивается по тарифам мобильного оператора). Можно получить консультацию в режиме онлайн — через сайт .