LIVE. В Минске полумарафон бегут 35 тысяч человек - это рекорд

9 сентября в 9.00 стартует Минский полумарафон. Ожидается, что праздник бега станет самым масштабным за всю историю: на старт сегодня выходят около 35 тысяч любителей бега.





Рекорд и по числу иностранных участников — это больше тысячи бегунов из 50 стран мира, в том числе Вьетнама, Таиланда, Мексики, США, Японии и Австралии.

Маршрут полумарафона проходит по центру города, движение перекрыто.

Всех участников ожидает три раздельных старта. В 9.00 стартуют полумарафонцы, за ними в 9.45 — заявившиеся на «десятку», следом в 12.30 — стартеры «пятерки».

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В этом году полумарафонцы бегут 21 километр за один круг, а не за два, как было раньше: психологически этопрохождение трассы.

По сравнению с прошлым годом почти в два раза увеличился призовой фонд — 50 тысяч долларов. Все финишировавшие получают эксклюзивные медали. Также участники и болельщики могут попробовать свои силы в конкурсах полумарафона : например, стать обладателем приза за лучший образ или костюм.





На старте также участники Dream Team — команды известных белорусов, которые под руководством тренеров готовились к полумарафону. На дистанцию в 5 км зарегистрированы министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр финансов Максим Ермолович, министр здравоохранения Валерий Малашко, заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава белорусской Федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, председатель правления ОАО «Банк Москва‑Минск» Игорь Лихогруд, «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич.10-ку намерены преодолеть министр спорта Сергей Ковальчук и посол Великобритании Фионна Гибб. Среди тех, кто стартует на полумарафонскую дистанцию, — телеведущая Ирина Хануник-Ромбальская, депутат Александр Богданович и двухкратная чемпионка Минского полумарафона, чемпионка Европы Ольга Мазуренок.

В этом году в рамках Минского полумарафона проходят благотворительные забеги , чтобы собрать средства на помощь нуждающимся детям.

Впервые Минский полумарафон состоялся в 2015 году. Тогда в нем приняли участие более 16 тысяч человек из 36 стран.