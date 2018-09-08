В 4 раза дороже: стоимость биткоина в Иране превысила $26 тысяч

Это почти вчетверо больше, чем готовы были давать на международных биржах за эту криптовалюту.





Помимо новостей об официальном разрешении майнинга, на рост интереса к «крипте» влияет и экономический кризис в стране, который отражается на курсе местной валюты . «Чёрный» обменный курс втрое превышает официальный: 138 тысяч риалов проти 42 тысяч. Иран надеется с помощью криптовалюты улучшить контакты с торговыми партнёрами на фоне ужесточения экономических санкций со стороны США.





При этом рост стоимости биткоина в Иране происходит на фоне обвала криптовалютных цен по всему миру, вызванного отказом Goldman Sachs от добавления BTC в торговый терминал банка.