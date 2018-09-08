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В 4 раза дороже: стоимость биткоина в Иране превысила $26 тысяч

09.09.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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После сообщений о легализации биткоин-майнинга в Иране стоимость BTC на локальной криптовалютной бирже EXIR достигла $24 тысяч, сообщает Bitcoin News.

Это почти вчетверо больше, чем готовы были давать на международных биржах за эту криптовалюту.

Помимо новостей об официальном разрешении майнинга, на рост интереса к «крипте» влияет и экономический кризис в стране, который отражается на курсе местной валюты. «Чёрный» обменный курс втрое превышает официальный: 138 тысяч риалов проти 42 тысяч. Иран надеется с помощью криптовалюты улучшить контакты с торговыми партнёрами на фоне ужесточения экономических санкций со стороны США.

При этом рост стоимости биткоина в Иране происходит на фоне обвала криптовалютных цен по всему миру, вызванного отказом Goldman Sachs от добавления BTC в торговый терминал банка.
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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После сообщений о легализации биткоин-майнинга в Иране стоимость BTC на локальной криптовалютной бирже EXIR достигла $24 тысяч, сообщает Bitcoin News.
 
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