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В Минск прибыл новый посол России, «генерал-губернатор» Бабич

09.09.2018 08:35 — Разное | Партизан  
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Новый посол России Михаил Бабич прилетел в Минск 8 сентября.

Он успел получить прозвище «генерал-губернатор». До назначения в Беларусь занимал должность полномочного представителя президента России в поволжских федеральном округе, а еще раньше работал премьером Чечни, после ее взятия под контроль в результате Второй чеченской войны. 

Интересно, что Бабич остается членом Совета безопасности России, и это уникальный случай, когда посол в другой стране совмещает такие должности. 

Ранее Бабича пытались назначить послом в Украину, но Киев отказался принять этого выходца из спецслужб.

Некоторые эксперты призвали Александра Лукашенко отказать Михаилу Бабичу в агремане, но глава Беларуси не пошел на такой шаг.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый посол России Михаил Бабич прилетел в Минск 8 сентября.
 
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