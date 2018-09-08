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В Минск прибыл новый посол России, «генерал-губернатор» Бабич
Новый посол России Михаил Бабич прилетел в Минск 8 сентября.
Он успел получить прозвище «генерал-губернатор». До назначения в Беларусь занимал должность полномочного представителя президента России в поволжских федеральном округе, а еще раньше работал премьером Чечни, после ее взятия под контроль в результате Второй чеченской войны.
Интересно, что Бабич остается членом Совета безопасности России, и это уникальный случай, когда посол в другой стране совмещает такие должности.
Ранее Бабича пытались назначить послом в Украину, но Киев отказался принять этого выходца из спецслужб.
Некоторые эксперты призвали Александра Лукашенко отказать Михаилу Бабичу в агремане, но глава Беларуси не пошел на такой шаг.
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Новый посол России Михаил Бабич прилетел в Минск 8 сентября.
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