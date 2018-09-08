В Минск прибыл новый посол России, «генерал-губернатор» Бабич

Он успел получить прозвище «генерал-губернатор». До назначения в Беларусь занимал должность полномочного представителя президента России в поволжских федеральном округе, а еще раньше работал премьером Чечни, после ее взятия под контроль в результате Второй чеченской войны.





Интересно, что Бабич остается членом Совета безопасности России, и это уникальный случай, когда посол в другой стране совмещает такие должности.





Ранее Бабича пытались назначить послом в Украину, но Киев отказался принять этого выходца из спецслужб.





Некоторые эксперты призвали Александра Лукашенко отказать Михаилу Бабичу в агремане, но глава Беларуси не пошел на такой шаг.



