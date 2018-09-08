Ребенок из многодетной семьи погиб в огне в Ганцевичском районе

Трагедия произошла в деревне Чудин вчера днем. В хозпостройке, которая использовалась для хранения сена, произошел пожар. В этом строении и находился ребенок 2016 года.





В момент пожара родители мальчика работали в поле, примерно в 100 метрах от загоревшейся хозпостройки. Мужчина и женщина воспитывают семерых детей.





Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, увидели охваченную огнем постройку. Потушив огонь, под развалинами конструкции, было обнаружено тело ребенка.





Причина возникновения пожара устанавливается.