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Ребенок из многодетной семьи погиб в огне в Ганцевичском районе

09.09.2018 08:23 — Разное | Партизан  
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Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Ганцевичском районе, сообщила в субботу пресс-служба Брестского областного УМЧС.

Трагедия произошла в деревне Чудин вчера  днем. В хозпостройке, которая использовалась для хранения сена, произошел пожар. В этом строении и находился ребенок 2016 года.

В момент пожара родители мальчика работали в поле, примерно в 100 метрах от загоревшейся хозпостройки. Мужчина и женщина воспитывают семерых детей.

Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, увидели охваченную огнем постройку. Потушив огонь, под развалинами конструкции, было обнаружено тело ребенка.

Причина возникновения пожара устанавливается.
 
 
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Двухлетний ребенок погиб на пожаре в Ганцевичском районе, сообщила в субботу пресс-служба Брестского областного УМЧС.
 
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