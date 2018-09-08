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Почтовую станцию XIX века в Городокском районе купили россияне

09.09.2018 08:21 — Разное | Партизан  
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Комплекс зданий бывшей почтовой станции в деревне Кузьмино Городокского района, построенных в 1848 году, купила фирма из Москвы.

В комплекс общей площадью 307 квадратных метров входят мини-кафе и бар, в которые переоборудован станционный дом, мотель на 5 мест, устроенный в бывшем флигеле и гаражи, которые раньше были каретной.

Лотом, который был выставлен с начальной ценой 122 рубля, заинтересовались 4 покупателя. Победитель определился на 49 шаге аукциона, им стало общество с ограниченной ответственностью из Москвы, согласившееся заплатить за историко-культурную ценность 33 800 рублей.

Также эта московская фирма на этом же аукционе приобрела выставленное за одну базовую величину (24 рубля 50 копеек) бывшее пожарное депо в деревне Ласькие Глубокского района. Общая площадь здания составляет 169 квадратных метров.

Старинную почтовую станцию в Кузьмино РУП «Витебскавтодор» пытался продать еще в начале года, тогда начальная цена составляла 161 691 рублей 9 копеек, и желающих обзавестись антикварной недвижимостью не нашлось.


На реконструкцию историко-культурной ценности под объект придорожного сервиса в 2010 году было потрачено более 565 000 долларов по курсу. Однако ни у владельца зданий, ни у двух арендаторов наладить бизнес не получилось.

Сейчас здание внешне выглядит достаточно запущенным. Согласно условиям аукциона на его ремонт новый владелец может потратить до трех лет, а потом обязан начать предпринимательскую деятельность и заниматься ею не менее года.

 
 
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Комплекс зданий бывшей почтовой станции в деревне Кузьмино Городокского района, построенных в 1848 году, купила фирма из Москвы.
 
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