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Фильм Альфонсо Куарона "Рома" победил на Венецианском кинофестивале

09.09.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон с фильмом "Рома" стал победителем Венецианского кинофестиваля, награды вручили в субботу на венецианском острове Лидо.

В драме "Рома", повествуется о жизни обычной семьи среднего класса, живущей в 70-е в Мехико.

В 2013 году режиссер получал "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале за фильм "Гравитация". Кроме того, у Куарона множество престижных наград на различных кинофестивалях, включая и две премии Оскар.

В основном конкурсе Международного кинофестиваля в Венеции участвовала 21 картина.

Приз за лучшую режиссуру получил француз Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Лучший сценарий по мнению жюри, был у братьев Коэн, которые представили фильм "Баллада Бастера Скраггса".

Гран-при кинофестиваля получил греческий режиссер Йоргус Лантимос за фильм "Фаворит". Приз за лучшую актерскую роль достался американцу Уиллему Дефо, снявшемуся в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", лучшей актрисой признана британка Оливия Колман, сыгравшая в картине "Фаворит".

 
 
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Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон с фильмом "Рома" стал победителем Венецианского кинофестиваля, награды вручили в субботу на венецианском острове Лидо.
 
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