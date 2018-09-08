В драме "Рома", повествуется о жизни обычной семьи среднего класса, живущей в 70-е в Мехико.





В 2013 году режиссер получал "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале за фильм "Гравитация". Кроме того, у Куарона множество престижных наград на различных кинофестивалях, включая и две премии Оскар.





В основном конкурсе Международного кинофестиваля в Венеции участвовала 21 картина.





Приз за лучшую режиссуру получил француз Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Лучший сценарий по мнению жюри, был у братьев Коэн, которые представили фильм "Баллада Бастера Скраггса".





Гран-при кинофестиваля получил греческий режиссер Йоргус Лантимос за фильм "Фаворит". Приз за лучшую актерскую роль достался американцу Уиллему Дефо, снявшемуся в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", лучшей актрисой признана британка Оливия Колман, сыгравшая в картине "Фаворит".



