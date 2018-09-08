ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Романчук: 12 мер для противодействия давлению Кремля

09.09.2018 08:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Экономист Ярослав Романчук считает, что официальному Минску по-настоящему станет худо, когда Кремль найдет управу на своих VIP-коррупционеров.

Романчук: 12 мер для противодействия давлению Кремля
– Можно ли жить без российского нефтяного наркотика? – задался вопросом на своей странице в Фейсбуке Ярослав Романчук.

– Конечно, можно. Можно и нужно. Беларусь слишком долго сидела на нефтегазовой игле. Даже договор о создании ЕАЭС белорусские власти подписали в расчёте на сохранение льготных цен и условий торговли нефтью, нефтепродуктами и газом.

Прошло почти 8 лет. Если бы белорусские власти взяли курс на нейтрализацию всецелой зависимости от России по энергоресурсам в начале 2010-ых, сегодня наша экономика, государственный бюджет были бы в гораздо меньшей степени зависимы от цен и условий поставок энергетических товаров.

Время прошляпили. Возможности профукали. Шансы прозевали. Изменение настроения Кремля проворонили. И вот угроза принуждения к организации экономики без российского нефтяного плеча материализовалась.

Кремлю все равно, что думают белорусские власти и Лукашенко по поводу нефтяного маневра. Путину/Медведеву один черт, как отреагирует официальный Минск жесткое квотирование поставок нефтепродуктов в Беларусь. Они уверены, что белорусские власти настолько увязли в России и интеграционных проектах, что без неё никуда не рыпнутся, что не решатся объяснить своему населению и бизнесу, что нужно готовиться к росту цен на нефтепродукты, как минимум, на 30%, что пора забывать о массовых дотациях ЖКУ, а также для убыточных госпредприятий.

Кремль видит, что система разрешения споров в ЕАЭС не работает. Евразийская экономическая комиссия – импотентное институциональное тело. Проект «Союзное государство» превратился в политический висяк. Проект «СНГ» принял вид скучной ежегодной встречи политических VIP-ов с единственным вопросом в повестке дня – «Ни о чём».

Независимой судебной системы, которой бы доверяли все страны ЕАЭС, нет. Разве что суд в Гааге или Лондоне. Вот Роснефть/Путин реализуют свой долгосрочный план в долгую играют. Наступает та стадия, на которую они рассчитывали, как минимум, пятнадцать лет назад. Тогда было решено подсадить Беларусь на кредитную и энергетическую иглу, чтобы не было ни малейшего соблазна создавать мощные национальные институты быстрого, долгосрочного инклюзивного экономического роста.

Надо признать, что у Кремля получилось почти все, что он задумал. Единственная проблема в реализации этой стратегии – российские коррумпированные элиты, из VIP-распорядителей чужого и силовиков. За деньги они готовы на всё, в том числе на нанесение российскому бюджету убытков. Вот когда Кремль найдёт управу на своих собственных VIP-коррупционеров, тогда официальному Минску по-настоящему будет худо.
Пока же возможность ассиметричных договорённостей между  Лукашенко и Москвой сохраняются. Но временной промежуток, когда такое возможно, быстро сокращается.

Пора серьёзно отнестись к выполнению требования диверсификации экономики Беларуси, в том числе в энергетической сфере. Пора положить конец порочной практике формирования госбюджета на фундаменте цен на нефть, схем поставок нефтепродуктов, а также цены на газ.

Вот 12 мер, которые нужно реализовать в ситуации нарастания энергетического, информационного, политического и торгового давления со стороны Кремля:

1) сверстать сбалансированный бюджет-2019 без учёта нефтяного гранта, поставок российских нефтепродуктов,

2) не просить очередной кредит у России в размере $ 1 – 1,4 млрд.;

3) не просить компенсации из-за нефтяного маневра и прекращения;

4) ввести на границе режим контроля режима перемещения товаров между Беларусью и Россией с целью штамповки документов для возврата НДС;

5) заместить российский информационный ТВ контент полноценным плюралистичным белорусским;

6) приостановить членство Беларуси в проекте «Союзное государство» на 9 месяцев;

7) отозвать своего представителя из Евразийской экономической комиссии, провести переговоры с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией по выработке совместной позиции по нарушению Россией своих обязательств в рамках ЕАЭС;

8) заморозить проект «БелАЭС», возобновить переговоры с Литвой, Польшей по тем проблемам, которые они предъявляют в связи с реализацией этого энергетического проекта;

9) срочно активизировать работу по проведению в Беларуси реформы энергетического сектора;

10) срочно активизировать переговоры с ЕС по получению статуса страны с рыночной экономикой, а также по вступлению в ВТО;

11) реализовать рекомендации бизнеса и независимого экспертного сообщества, изложенные в Национальной платформе бизнеса 2018;

12) провести инновационную бюджетно-налоговую реформу.

Пора перестать играть с Россией в интеграционные проекты, которые служат прикрытием шкурных интересов монополистов, олигархов и VIP-распорядителей чужого. Всё искусство, напор и профессионализм белорусской дипломатии, бизнеса и политики должны быть направлены на то, чтобы иметь с Россией полноценный режим свободной торговли. Настоящий, без изъятий и ограничений.

Это очень сложно, но лучше так, чем подвергать серьёзным экзистенциальным угрозам дорогой нашим сердцам и аспирациям исторический проект «Республика Беларусь».
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист Ярослав Романчук считает, что официальному Минску по-настоящему станет худо, когда Кремль найдет управу на своих VIP-коррупционеров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика