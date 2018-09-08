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Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open
Японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису, обыграв легендарную Серену Уильямс. Но зрителям матч запомнится скорее конфликтом разгневанной американки и судей во время одного из самых драматичных финалов в истории US Open.
Решающая встреча турнира в Нью-Йорке между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.
20-летняя Осака таким образом стала первой японкой, которая смогла завоевать титул на турнире серии "Большого шлема".
36-летняя американка поздравила Осаку с неожиданной победой, однако внимание публики и журналистов весь матч было приковано к поведению самой Серены, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия рефери. После матча она отказалась пожать руку судье Карлосу Рамосу после матча.
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Японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису, обыграв легендарную Серену Уильямс. Но зрителям матч запомнится скорее конфликтом разгневанной...
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