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Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open

09.09.2018 08:08 — Разное | Партизан  
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Японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису, обыграв легендарную Серену Уильямс. Но зрителям матч запомнится скорее конфликтом разгневанной американки и судей во время одного из самых драматичных финалов в истории US Open.

Решающая встреча турнира в Нью-Йорке между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.

20-летняя Осака таким образом стала первой японкой, которая смогла завоевать титул на турнире серии "Большого шлема".

36-летняя американка поздравила Осаку с неожиданной победой, однако внимание публики и журналистов весь матч было приковано к поведению самой Серены, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия рефери. После матча она отказалась пожать руку судье Карлосу Рамосу после матча.
 
 
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Японка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат США по теннису, обыграв легендарную Серену Уильямс. Но зрителям матч запомнится скорее конфликтом разгневанной...
 
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