Серена Уильямс со скандалом проиграла финал US Open

Решающая встреча турнира в Нью-Йорке между Осакой (20-й номер посева) и Уильямс (17) завершилась в субботу со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 19 минут.





20-летняя Осака таким образом стала первой японкой, которая смогла завоевать титул на турнире серии "Большого шлема".





36-летняя американка поздравила Осаку с неожиданной победой, однако внимание публики и журналистов весь матч было приковано к поведению самой Серены, которая несколько раз в резкой форме критиковала действия рефери. После матча она отказалась пожать руку судье Карлосу Рамосу после матча.