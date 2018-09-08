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В Ганцевичском районе во время пожара погиб ребенок

09.09.2018 10:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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8 сентября 2018 года на территории частного домовладения по улице Советской в д.Чудин Ганцевичского района произошел пожар, в результате которого погиб мальчик 2016 года рождения.

В Ганцевичском районе во время пожара погиб ребенок

Сообщение о пожаре посштупило в 16-01.

К моменту прибытия первого подразделения МЧС было полностью охвачено огнем хозяйственное строение, используемое для хранения сена.

Хозяйка дома 1986 года рождения, находится в отпуске по уходу за ребенком, проживает с мужем, 1981 г.р. Семья многодетная, воспитывается семеро детей.

На момент возникновения пожара хозяйка и хозяин работали в поле на удалении 100 метров от хозяйственного строения.

В ходе тушения пожара внутри строения под обрушившимися строительными конструкциями обнаружено тело ребенка.

Причина пожара устанавливается.

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8 сентября 2018 года на территории частного домовладения по улице Советской в д.Чудин Ганцевичского района произошел пожар, в результате которого
 
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