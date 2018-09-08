Копейка заводы бережет: «Белнефтехим» с 9 сентября повышает цены на топливо



abw.by

На бензин и дизельное топливо они вновь вырастут на 1 копейку.

Как говорится в сообщении концерна, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит с этой даты 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,63 рубля, ДТ – 1,42 рубля за литр.

Увеличение цен в рознице должно компенсировать для белорусских НПЗ рост цен на сырье.

С начала года это 15-е повышение розничных цен на АЗС, последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября. Цена тоже выросла на 1 копейку.