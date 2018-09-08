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Копейка заводы бережет: «Белнефтехим» с 9 сентября повышает цены на топливо
09.09.2018 10:03 — Разное | Ежедневник
abw.by
На бензин и дизельное топливо они вновь вырастут на 1 копейку.
Как говорится в сообщении концерна, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит с этой даты 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,63 рубля, ДТ – 1,42 рубля за литр.
Увеличение цен в рознице должно компенсировать для белорусских НПЗ рост цен на сырье.
С начала года это 15-е повышение розничных цен на АЗС, последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября. Цена тоже выросла на 1 копейку.
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На бензин и дизельное топливо они вновь вырастут на 1 копейку.
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