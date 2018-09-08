ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Копейка заводы бережет: «Белнефтехим» с 9 сентября повышает цены на топливо

09.09.2018 10:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Копейка заводы бережет: «Белнефтехим» с 9 сентября повышает цены на топливо

abw.by

На бензин и дизельное топливо они вновь вырастут на 1 копейку.

Как говорится в сообщении концерна, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит с этой даты 1,34 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,42 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,63 рубля, ДТ – 1,42 рубля за литр.

Увеличение цен в рознице должно компенсировать для белорусских НПЗ рост цен на сырье.

С начала года это 15-е повышение розничных цен на АЗС, последний раз цена на топливо изменялась 2 сентября. Цена тоже выросла на 1 копейку.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На бензин и дизельное топливо они вновь вырастут на 1 копейку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Британский медик рассказал о попытке отравления соратника Березовского пять лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Lida.Info
Свислочская газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика